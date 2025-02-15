Олег Винник дав перший за роки війни концерт та не дотримав слова (відео)

Популярний український співак Олег Винник 14 лютого провів свій перший концерт під час війни у Празі. Під час виступу він порушив свою обіцянку більше не співати російськомовних пісень. Фрагмент його виступу опублікували у Telegram-каналі «Скандал».

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Ще у 2023 році Винник зазначав, що не буде більше виконувати російськомовні пісні.

«Якби я відкрив рота на сцені російською мовою — я б просто обблював себе», — казав Олег в інтерв'ю проєкту КРП.

Проте, вчора артист все ж не дотримався власних обіцянок та виконав свої композиції «Счастье» та «Не ты».

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Нагадаємо, з України до Німеччини Олег Винник виїхав на початку повномасштабного вторгнення. Співак не з'являвся на публіці, не брав участі у благодійних концертах і не вів соціальні мережі. У серпні 2024 року артист з'явився з новою піснею «Мої люди» і заявив, що починає все з «чистого листа». Втім, повернення артиста не викликало захоплення у публіки, яка вважає, що співак втік від війни у безпечну Німеччину, і тепер, коли стали закінчуватися гроші, хоче повернутися до глядачів, які поки ще пам'ятають його.

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