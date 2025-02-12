Олег Винник анонсував два концерти у Празі і показав Таюне: мережа шокована

Поки репер і менеджер Потап давав інтерв'ю росіянину Дудю, його «колега» по «ухилянтській» справі Олег Винник об'явився у Празі.



Разом з дружиною Таюне (Таїсією Сватко) вони проспівали «куплети» про здійснення своїх мрій.

ВІДЕО ДНЯ

«Ще мить — і мрія збудеться моя, ще мить — і знову в Празі я», — заспівали вони перед камерою зі щасливими обличчями.

У мережі пояснили, що після перенесення «з технічних причин» концертів у Варшаві (фактичної відміни) співак вирішив спробувати щастя у столиці Чехії. Навіть більше: цього разу Винник запланував відразу два концерти, проте обрав значно менший за розміром концертний майданчик — один з місцевих ресторанів.

Охочим відвідати концерт доведеться заплатити за це 3 тисячі крон (понад 5,2 тисячі гривень). Однак цього разу прихильникам артиста пропонують welcome-drink, фуршет та навіть дискотеку у стилі 90-х у перерві між виступами Винника.

РЕКЛАМА

За непідтвердженими чутками, квитки на перший концерт продалися, саме тому у пари такий радісний вигляд.

Водночас багато шанувальників здивовані тим, що Таюне сильно змінилася — набрала вагу і, схоже, не дбає про лице та фігуру.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, з України до Німеччини Олег Винник виїхав на початку повномасштабного вторгнення. Співак не з'являвся на публіці, не брав участі у благодійних концертах і не вів соціальні мережі. У серпні 2024 року артист з'явився з новою піснею «Мої люди» і заявив, що починає все з «чистого листа». Але публіка не дуже зраділа артисту. Винника жорстко розкритикували після оголошення про концерт у Варшаві.

420

Читайте нас у Facebook