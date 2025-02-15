Овнам — «Вісімка Жезлів» та рішучість, Водоліям — «Дев'ятка Денаріїв» та успіх: Таро-прогноз на 16 лютого

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на неділю, 16 лютого 2025 року. Карти обіцяють день, наповнений енергією та важливими знаками долі, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Лицар Мечів

Козерогам потрібно зосередитися на головній меті та не дозволяти сумнівам відволікти їх від шляху. Подолати перешкоди допоможе логіка та стратегія.

ВОДОЛІЙ — Дев'ятка Денаріїв

Водоліїв чекає заслужений успіх. Для них настав час пожинати плоди своєї праці та зусиль. День сприятливий для матеріальних здобутків.

РИБИ — Правосуддя

Рибам потрібно пам'ятати про чесність та відповідальність. Важливо приймати рішення виважено і справедливо і прагнути балансу у всьому.

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ОВЕН — Вісімка Жезлів

У Овнів день буде насичений завданнями, які вимагатимуть швидкості та рішучості. Ймовірно, відчуття втоми, але їх зусилля приведуть до відчутних результатів.

ТЕЛЕЦЬ — Трійка Кубків

Тельців чекає радість та задоволення від спільних досягнень. Їм потрібно відкрити нові можливості і приймати підтримку близьких.

БЛИЗНЮКИ — Мир

На Близнюків чекає завершення важливого етапу та внутрішня гармонія. Їм важливо зберігати баланс між розумом та емоціями.

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РАК — Повішений

Раки можуть зіткнутися із зміною планів. Їм потрібно відкласти важливі справи та завершити старі завдання. Також потрібно не поспішати ухвалювати рішення.

ЛЕВ — Лицар Жезлів

Левам потрібно виявити рішучість, а також відпустити ситуацію. Боротьба з обставинами може бути марною.

ДІВА — Місяць

Дів чекають внутрішні протиріччя та сумніви. Важливо прислухатися до своїх почуттів. Довіра до себе допоможе знайти відповіді на питання, що хвилюють.

ТЕРЕЗИ — Король Кубків

Терезам важливо бути чесними з собою та іншими. Емпатія допоможе налагодити стосунки, а впевненість у собі стане ключем до успіху.

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СКОРПІОН — Сімка Денаріїв

Скорпіонам потрібно виявити терпіння. Відпочинок допоможе зберегти сили. Зараз важливо вірити в себе і в те, що зусилля принесуть плоди.

СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Мечів

Стрільцям потрібно зупинитися та відновити сили. Відпочинок допоможе повернути ясність думок, а прогулянки допоможуть набути рівноваги.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним.

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