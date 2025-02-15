Овнам — «Вісімка Жезлів» та рішучість, Водоліям — «Дев'ятка Денаріїв» та успіх: Таро-прогноз на 16 лютого
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на неділю, 16 лютого 2025 року. Карти обіцяють день, наповнений енергією та важливими знаками долі, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Лицар Мечів
Козерогам потрібно зосередитися на головній меті та не дозволяти сумнівам відволікти їх від шляху. Подолати перешкоди допоможе логіка та стратегія.
ВОДОЛІЙ — Дев'ятка Денаріїв
Водоліїв чекає заслужений успіх. Для них настав час пожинати плоди своєї праці та зусиль. День сприятливий для матеріальних здобутків.
РИБИ — Правосуддя
Рибам потрібно пам'ятати про чесність та відповідальність. Важливо приймати рішення виважено і справедливо і прагнути балансу у всьому.
ОВЕН — Вісімка Жезлів
У Овнів день буде насичений завданнями, які вимагатимуть швидкості та рішучості. Ймовірно, відчуття втоми, але їх зусилля приведуть до відчутних результатів.
ТЕЛЕЦЬ — Трійка Кубків
Тельців чекає радість та задоволення від спільних досягнень. Їм потрібно відкрити нові можливості і приймати підтримку близьких.
БЛИЗНЮКИ — Мир
На Близнюків чекає завершення важливого етапу та внутрішня гармонія. Їм важливо зберігати баланс між розумом та емоціями.
РАК — Повішений
Раки можуть зіткнутися із зміною планів. Їм потрібно відкласти важливі справи та завершити старі завдання. Також потрібно не поспішати ухвалювати рішення.
ЛЕВ — Лицар Жезлів
Левам потрібно виявити рішучість, а також відпустити ситуацію. Боротьба з обставинами може бути марною.
ДІВА — Місяць
Дів чекають внутрішні протиріччя та сумніви. Важливо прислухатися до своїх почуттів. Довіра до себе допоможе знайти відповіді на питання, що хвилюють.
ТЕРЕЗИ — Король Кубків
Терезам важливо бути чесними з собою та іншими. Емпатія допоможе налагодити стосунки, а впевненість у собі стане ключем до успіху.
СКОРПІОН — Сімка Денаріїв
Скорпіонам потрібно виявити терпіння. Відпочинок допоможе зберегти сили. Зараз важливо вірити в себе і в те, що зусилля принесуть плоди.
СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Мечів
Стрільцям потрібно зупинитися та відновити сили. Відпочинок допоможе повернути ясність думок, а прогулянки допоможуть набути рівноваги.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких лютий буде успішним.153
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