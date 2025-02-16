Артем Пивоваров зустрівся з Валерієм Залужним і «запалив» глядачів у Лондоні (відео)

Популярний співак Артем Пивоваров продовжує творити добрі справи для підтримки ЗСУ. Після важливих порад Маші Кондратенко щодо її псевдонима, він продовжує проводити концерти у різних містах України та за кордоном.

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Так, днями Пивоваров з артистами свого колективу зустрівся у Лондоні з колишнім головкомом Валерієм Залужним. Про це Валерій Федорович повідомив у своїй соцмережі.

«Сьогодні зустрівся з Артемом Пивоваровим — і скажу чесно, такі зустрічі надихають. Бо це про енергію, яка запалює, про ідеї, які змінюють, і про музику, яка від душі. Артем — той, хто не просто творить музику, а вкладає в неї зміст і місію. Я впевнений: українська музика має бути почута далеко за межами нашої країни», — зазначив ексголовком.

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За його словами, під час зустрічі з Артемом вони говорили про багато речей — про творчість, про силу культури, про майбутнє. І про те, як мистецтво може допомогти нашій країні у ці складні часи — задля нашої Перемоги.

А після зустрічі з паном послом Артем дав потужний концерт у Лондоні, від якого глядачі, схоже, були у захваті.

«Оце так ніч! Дякую, Лондоне, люблю тебе!» — написав Артем у соціальній мережі і отримав у відповідь багато лайків та схвальних відгуків.

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Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров виступив перед початком бою Олександра Усика і блискуче виконав Гімн України та пісню «Жовто-блакитне серце», яку пропонують зробити знаковою у нашій країні.

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