Пивоваров «вбив» Машу Краш: відома співачка розповіла про важливу пораду від Артема

Завдяки досвіду, який має співак Артем Пивоваров, до його слів прислухаються не тільки шанувальники наших чемпіонів, але й багато хто з колег.

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Зокрема, учасниця Нацвідбору на «Євробачення-2025» Маша Кондратенко в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про доленосну пораду, яку їй дав Артем.



Так, за словами Маші, вона запросила Артема на каву для того, щоб обговорити ситуацію, яка склалася на той час: коли вона розсталася з продюсером, у неї відібрали псевдонім, під яким вона виступала.

«У нас була зустріч на каву, за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. І я тоді припинила працювати з продюсером, думала, що мені робити, тому що в мене відібрали псевдонім Маша Краш. І я запитала в Артема, що мені робити — залишатися Машею Кондратенко чи, можливо, щось там намагатися вирішувати з цим псевдонімом. Тому що він такий звучний, він звучав класно», — поділилася співачка.

Пивоваров порадив їй нічого не вигадувати й не боротися за старий псевдонім.

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«Він мені розповів просто свою історію, про те, що в нього було багато псевдонімів. Але успіх йому принесли саме його ім'я, саме його прізвище. Він сказав: „Це ти, це те, що закладено в тебе з дитинства, твоє ім'я, твоє прізвище, це якась власна енергія“. Я в цьому плані з ним була згодна і вирішила залишитися Машею Кондратенко і жодного разу про це не пошкодувала», — підкреслила артистка.

Іншими словами, Артем поклав край існуванню артистки під псевдонімом «Маша Краш».

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Зазначимо, що сам Артем починав свою музичну кар'єру у складі різних гуртів, також працював під псевдонімом Art Rey. З 2014 року працює під своїм ім'ям.

Артем Пивоваров неодноразово наголошував на тому, що йому у творчості ніхто ніколи не допомагав, і що людина сама повинна вірити у свій успіх й наближати його.

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