Виконала пісню у звичному стилі, але вразила новим образом: Klavdia Petrivna вдруге виступила у Львові (відео)

Схоже, продюсери популярної виконавиці Klavdia Petrivna продовжують «грати у таємниці» навколо їхньої підопічної, і ні на яке «Євробачення» вона не збиралася їхати, а використала цю легенду для розкрутки нової пісні (звичайно, все це лише припущення).

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Повна версія пісні прозвучала на другому концерті виконавиці у Львові, який проходив у День святого Валентина в концертному залі Malevich.

Перед початком концерту відбувся благодійний аукціон, спрямований на підтримку медичної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зібрані кошти пішли на придбання портативних зарядних станцій для військових хірургів.

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Серед унікальних лотів були книга Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» з підписом Klavdia Petrivna, дизайнерський піджак від співачки та особиста зустріч із нею. Найдорожчим лотом став саме шанс поспілкуватися з артисткою — його викупили за 50 тисяч гривень.

Візуальна частина шоу також вразила глядачів. Klavdia Petrivna з'явилася перед публікою без маски, продемонструвавши вишуканий образ: чорна спідниця з розрізом, піджак із камінцями, капелюшок і вуаль.

Атмосферу вечора доповнили спеціальні гості — OSTY, з яким вона записала хіти «Не лякай» і «Хто ти», та гурт TVORCHI, з якими вона виконує пісню «Орбіти». Разом із артисткою на сцені виступав балет.

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Родзинкою шоу стали театральні дзвінки посеред концерту, після яких залу наповнила інтрига: глядачі не могли виходити чи заходити, а натомість у зал полетіли автографи-валентинки, мерч співачки у вигляді кепки та футболки.

Фінальним акордом вечора стала прем'єра пісні «Невже», після чого Klavdia Petrivna повернулася «на біс» із композицією «Я тобі брехала». Завершуючи концерт, вона побажала своїм слухачам щирого кохання та правди у стосунках.

«Кліп вийшов образним і з підтекстами, але пісня відрізняється від попередніх лише текстом (хоча ми вже й звикли)», — пише популярний Telegram-канал «що ти знаєш про Бобула».

Нагадаємо, що популярний співак Артем Пивоваров перед концертом у Лондоні зустрівся з послом України Валерієм Залужним.

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