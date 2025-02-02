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Шоу-бізнес

«Неймовірно прекрасно»: Klavdia Petrivna показала пісню, з якою збиралась їхати на «Євробачення-2025»

18:42 2 лютого 2025
Klavdia Petrivna

Учасником першого півфіналу «Євробачення-2025», який відбудеться у швейцарському Базелі 17 травня, могла б бути і таємнича українська співачка Klavdia Petrivna.

У себе в акаунті в соціальній мережі вона зізналась, що планувала взяти участь у Національному відборі на «Євробачення-2025».

«Пісня, з якою хотіла піти на Євробачення», — написала Klavdia-Орися.

І показала уривок з музичного твору.

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Чимало прихильників Klavdia Petrivna написали, що співачка однозначно б підкорила сцену конкурсу.

«Як класно! Треба було йти!», «Тут немає, що сказати, лише слухати!», «Пісня розірвала б „Євробачення“!» — вказали шанувальники.

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Нагадаємо, нацвідбір на «Євробачення-2025» відбудеться вже 8 лютого. Його ведучими стануть Тімур Мірошниченко, шоумен та блогер Василь Байдак, та телеведуча Маша Єфросініна. За кулісами конкурсу буде працювати популярна блогерка Анна Тульєва.

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