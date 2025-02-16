На Київщині під час пожежі загинула людина

У неділю, 16 лютого, у Білоцерківському районі Київської області внаслідок пожежі загинула людина.

Повідомлення про пожежу на Білоцерківщині надійшло до Служби порятунку о пів на п'яту ранку. Вогнеборцям повідомили, що горить приватний житловий будинок у селі Мала Михайлівка на вул. Новоселиця, Фурсівської територіальної громади.

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Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини, повідомили у ДСНС.

Пожежу ліквідували о 06:03. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Кіровоградській області на пожежі загинула людина, ще двоє постраждали.

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