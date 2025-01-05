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Події

У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини

18:49 5 січня 2025
Пожежа у Деснянському районі Києва, фото ДСНС

У неділю, 5 січня, у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у Деснянському районі в одній з квартир багатоповерхівки.

Як повідомили у ДСНС, на вулиці Ореста Левицького під час проведення розвідки рятувальники виявили тіла двох людей. Крім того, ще одна людина постраждала.

Вогнеборці пожежу ліквідували. За їхніми словами, гасіння ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння.

Про причини загоряння не повідомляється.

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Нагадаємо, 1 січня у Києві горів дах житлового будинку на Печерську. Тоді причиною загоряння стала атака російських дронів. Уламки збитих БПЛА частково зруйнували з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку, загорілися квартири на 4 та 5 поверхах.

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