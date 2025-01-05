У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини

У неділю, 5 січня, у Києві сталася пожежа. Загоряння виникло у Деснянському районі в одній з квартир багатоповерхівки.

Як повідомили у ДСНС, на вулиці Ореста Левицького під час проведення розвідки рятувальники виявили тіла двох людей. Крім того, ще одна людина постраждала.

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Вогнеборці пожежу ліквідували. За їхніми словами, гасіння ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння.

Про причини загоряння не повідомляється.

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Нагадаємо, 1 січня у Києві горів дах житлового будинку на Печерську. Тоді причиною загоряння стала атака російських дронів. Уламки збитих БПЛА частково зруйнували з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку, загорілися квартири на 4 та 5 поверхах.

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