Зовсім не любов до принца Гаррі: чому Трамп відмовився депортувати Сассекса та його дружину зі США

Попри те, що молодший син короля Чарльза III Гаррі нерідко намагається ображати батька, саме йому він має завдячувати тим фактом, що президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї вислати його з дружиною з країни.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише Daily Mail.

Як відомо, днями американський президент заявив, що не домагатиметься депортації герцога Сассекського на тлі судового позову щодо його імміграційного статусу у Штатах, незважаючи на те, що раніше він припускав, що може це зробити.

РЕКЛАМА

«Я не хочу цього робити, — сказав Дональд Трамп в одному з інтерв'ю. — Я даю йому спокій. У нього й так достатньо проблем із дружиною. Вона жахлива».

Видання зазначає, що випад американського президента на адресу Меган Маркл відповідав його попереднім зауваженням про герцогиню, але не це, ймовірно, стало головною причиною його рішення.

Скоріш за все, пояснення, на думку журналістів, слід шукати у теплих стосунках очільника США з королем Великобританії Чарльзом III.

РЕКЛАМА

На їхню думку, Трамп усвідомлює, що депортація завдасть королівській родині великих страждань, і тому з поваги не хоче робити жодних дій.

У британського короля та американського лідера багато спільного, і вони зблизилися під час першого президентського терміну Трампа, коли той відвідав Велику Британію з державним візитом у 2019 році.

Крім того, король підтримує регулярні контакти з американським президентом. Зокрема, монарх направив Трампу послання підтримки після того, як той пережив замах у вересні минулого року, а згодом привітання за день до його інавгурації 20 січня цього року.

РЕКЛАМА

А коли на початку минулого року Чарльз III оголосив про свій шокуючий діагноз, Трамп сказав, що він молиться про якнайшвидше його одужання.

«У короля Чарльза III рак. Він достойна людина, від якого я бачив багато добра за час свого президенства, і всі ми молимося, щоб він швидко і повністю одужав», — написав Трамп у своїй соціальній платформі Truth.

Видання нагадує, що Трамп і король раніше двічі зустрічалися і напрочуд добре порозумілися, враховуючи їх різні погляди на низку світових проблем, включаючи зміну клімату. У 2019 році Чарльз і Камілла навіть пили чай з Трампом та його дружиною Меланією у Кларенс-Хаусі, і між ними встановилися теплі стосунки.

«Залишаючи резиденцію, президент, сказав, що йому було приємно познайомитися з королем, і після цього вони досить довго підтримували зв'язок», — розповіло Daily Mail джерело, знайоме з ходом зустрічі.

До того ж Трамп любить заявляти, що він був «улюбленим президентом» королеви Єлизавети II.

«У мене були чудові стосунки з покійною королевою. Я подобався їй і вона подобалася мені», — сказав він одного разу.

Також нагадаємо, що наприкінці минулого року Дональд Трамп вперше за багато років зустрівся з першим представником королівської родини — принцом Вільямом. Тоді Трамп похвалив Вільяма, назвавши його «хорошою людиною», а також додав, що старший син короля Чарльза III «робить фантастичну роботу». Тому, можливо, припущення про справжню причину рішення не депортувати Гаррі та Меган має право на існування.

Фото: https://www.dailymail.co.uk/

161

Читайте нас у Facebook