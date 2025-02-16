Почне щастити вже з понеділка: для кого наступний тиждень буде дуже позитивним

Сьогодні, 16 лютого, зорі обіцяють багатьом українцям вигдні перспективи, неочікувану підтримку друзів та близьких, а також успіхи на роботі.



А ще більше багатообіцяючим стане для представників чотирьох знаків Зодіаку наступний тиждень, пише Styler.



Телець

ВІДЕО ДНЯ

Для вас новий ьиждень стане часом позитивних змін. Гороскоп обіцяє вам дуже приємні новини, а якщо ж у вас були сумніви в якомусь важливому або складному питанні, доля підкаже правильне рішення. Мріям судилося здійснитися, вам точно пощастить.

Лев

Готуйтеся до сплеску енергії та натхнення! Новий тиждень буде сповнений яскравими емоціями та цікавими подіями. Якщо ви давно про щось мріяли, час братися за справу — вам дуже пощастить. Важливо просто почати рухатися вперед, а не чекати, поки чудеса прийдуть самі.

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Скорпіон

Настає тиждень великих змін, які принесуть тільки хороші результати. Прислухайтеся до своєї інтуїції, у вас будуть усі шанси перемогти у важливій суперечці. Гороскоп обіцяє, що ви зможете ухвалити правильні рішення.

Водолій

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На вас чекає тиждень приємних відкриттів і можливостей. Уже найближчими днями вам можуть зробити пропозицію, від якої точно не варто відмовлятися. Цей період принесе вам радість і натхнення, а в особистому житті можливі позитивні зміни.

Нагадаємо, відома тарологиня Тетяна Гай та маг Веліар зробили прогнози щодо того, коли очікувати припинення бойових дій в Україні. Причому вони вказали різні сроки.

Фото Pixabay

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