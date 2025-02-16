«Динамо» за день перемогло чемпіонів Латвії та Молдови: відеоогляди матчів

У неділю, 16 лютого, київське «Динамо», яке перемогло «Есб'єрг» з Данії (2:0), завершило програму перебування на зборі в Туреччині спарингами проти чемпіонів Молдови та Латвії. Причому обидва поєдинки відвідав непереможний український боксер Владислав Сіренко.

ВІДЕО ДНЯ

«Динамо» (Україна) — РФШ (Латвія) — 1:0

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов (Балаба, 82), Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Рубчинський (Озимай, 84), Кабаєв, Піхальонок (Саленко, 86), Ярмоленко (Осипенко, 88), Ванат (Задорожний, 70).

Гол: Тимчик (75).

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«Динамо» (Україна) — «Петрокуб» (Молдова) — 1:0

«Динамо»: Ігнатенко, Караваєв, Захарченко, Біловар, Дубінчак, Бражко, Волошин, Шапаренко, Брагару, Буяльський, Герреро (Пономаренко, 72).

Гол: Буяльський (75).

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Виступи в УПЛ команда Олександра Шовковського, яка випереджає на 5 очок «Олександрію» та на 10 — «Шахтар» (у гірників є гра в запасі), відновить 23 лютого домашнім матчем із «Карпатами».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у божевільній «перестрілці» з 6 голами поступилося за пенальті «Аталанті» в Юнацькій лізі УЄФА.

Фото ФК «Динамо»

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