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Пенсіонерам буде важко повірити: мінімальна пенсія може перевищити 7 тисяч грн

18:43 16 лютого 2025
Соцстандарти в Україні

Березнева індексація пенсій, в результаті якої деякі люди на заслуженому відпочинку будуть отримувати щомісяця на 100 — 1000 гривень більше, порадує багатьох пенсіонерів, проте навряд чи допоможе піднятися над межею бідності.

У зв'язку з цим у Верховній Раді України групою депутатів зареєстровано новий законопроєкт, який пропонує переглянути та підвищити мінімальні пенсії, заробітні плати та прожитковий мінімум на 2025 рік, пише онлайн-видання.

Як хочуть підвищити виплати у 2025 році

В пояснювальній записці до документу від 3 лютого 2025 року № 2462 вказано, що згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) з 1 січня 2025 року залишатиметься на рівні 8 000 грн.

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В той же час згідно зі Законом України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», працівник, який виконав повну місячну норму, має отримувати зарплату не менше 8 000 грн з 1 січня 2025 року. У разі, якщо виплата нижча за встановлений рівень, роботодавець зобов’язаний провести доплату до мінімальної зарплати. Якщо ж працівник відпрацював не повний місяць, оплата проводиться пропорційно фактично відпрацьованим годинам.

Однак, якщо запропонований законопроєкт ухвалять, у 2025 році на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат, які залежать від неї. Згідно з документом, «мінімалку» можуть переглянути тричі:

  • з 1 квітня виплати зростуть — до 9 100 грн (55 грн за годину);
  • з 1 липня виплати зростуть ще на 1 000 грн — до 10 100 грн (61 грн за годину);
  • після фінального підвищення 1 жовтня, мінімальна зарплата в Україні становитиме — 11 184 грн (68 грн за годину).

Які ще виплати можуть підвищити у 2025 році

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Законопроєкт також передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Наразі люди похилого віку не можуть отримувати менше ніж 2 361 грн, але, якщо документ ухвалять, пенсіонери отримуватимуть щонайменше:

  • з 1 квітня — 3 407 грн;
  • з 1 липня — 4 808 грн;
  • з 1 жовтня — 7 056 грн.

Прожитковий мінімум також пропонують підвищувати поетапно:

  • для дітей до 6 років: 1 квітня — до 3 627 грн, 1 липня — до 5 110 грн та 1 жовтня — до 7 533 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років: 1 квітня — до 4 571 грн, 1 липня — до 6 451 грн та 1 жовтня — 9 467 грн;
  • для працездатного населення: 1 квітня — до 5 400 грн, 1 липня — до 7 620 грн та 1 жовтня — до 11 184 грн.

Якщо Верховна Рада ухвалить новий законопроєкт, в Україні відбудеться відчутне підвищення мінімальних зарплат та пенсій. Однак все залежить від остаточного рішення влади.

Також варто хто знати, хто з пенсіонерів і без прийняття вказаного закону в 2025 році отримає додатково 708 гривень.

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