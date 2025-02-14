Доплати за стаж у 2025 році: хто з пенсіонерів отримає додатково 708 гривень

Завдяки індексації у березні пенсіонерам збільшать пенсії на суму від 100 до 1000 гривень, що не може не радувати людей на заслуженому відпочинку.



Крім того, деякі пенсіонери зможуть збільшити пенсії завдяки наявності великого (понаднормового) стажу, нагадує «24 канал».

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Такі доплати регулюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а також іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок нарахування пенсій.

Так, з 1 січня 2025 року мінімальний («нормовий») страховий стаж для виходу на пенсію залежить від віку:

у 60 років — потрібно мати 32 роки стажу;

у 63 роки — 22 роки стажу;

у 65 років — 15 років стажу.

Якщо пенсіонер має більше страхового стажу (так званий «понаднормовий» стаж), то він може отримати додаткові виплати.

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Згідно з формулою розрахунку, кожен додатковий рік страхового стажу дає 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Вона залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок.

Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується з 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Для тих, хто вийшов на пенсію після жовтня 2011 року, стаж вираховується з 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

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Розрахунок доплат за понаднормовий стаж

Доплата становить 1% від базового розміру пенсії за кожен рік понаднормового стажу. Для цього враховується прожитковий мінімум, встановлений законом. 2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні 2361 гривні.

Отже, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 грн (2361×1%). Максимальна доплата за 30 років понаднормового стажу становитиме 708 грн.

Що потрібно знати пенсіонерам, які працюють

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Для пенсіонерів, які працюють, доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який був чинним на момент призначення пенсії. Після звільнення з роботи перерахунок здійснюється з урахуванням актуального прожиткового мінімуму. Перевірити правильність нарахування можна в органах Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що експерти не радять українцям «затягувати» вихід на пенсію, адже якщо вийти на заслужений відпочинок у 65 років замість 60, то за п'ять років пенсія зросте на 45% й становитиме 10 150 гривень, що, звичайно, добре. Водночас людина протягом п'яти років недоотримає 420 тисяч гривень виплат.

Фото mon.gov.ua/

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