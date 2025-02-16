Джинсова спідниця — тренд-2025: чому її покупку вважають найкращою інвестицією у гардероб

Джинсова спідниця, здається, ніколи не виходила із моди. Але в 2025 році ця річ, як і джинси, заявила про себе дуже голосно. Її навіть назвали найкращою інвестицією у гардероб. Перша причина — спідниця з деніму поза часом, друга — вона зручна, третя — робить її володарку молодшою.

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Які саме спідниці модні у 2025 році? Насамперед, довгі. Вони є у нових колекціях багатьох провідних брендів світу. Таку спідницю поєднуйте з чорною водолазкою або чорною чи білою футболкою влітку — і ви будете чарівні, особливо якщо доповните образ акцентними аксесуарами. Також така спідниця чудово поєднується зі смужкою — наприклад, білою футболкою у синю чи чорну смужку. До речі, морські мотиви будуть одним із провідних трендів майбутнього літа.

Актуальний принтований денім. Він чудово поєднується з традиційним.

Щодо фасонів, зверніть увагу на спідниці А-силуетів, спідниці з розрізом, а також спідниці з оборками.

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Джинсова спідниця допоможе створити не один образ. І ця універсальність — ще одна причина привабливості цієї речі.

Раніше популярний дизайнер Андре Тан назвав головні фасони джинсів 2025 року.

Нагадаємо, що чорні ботильйони — тренд весни-2025. Читайте, з чим і як їх поєднувати.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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