Жахіття: популярний дизайнер назвав головні фасони джинсів 2025 року (фото)

Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно прокоментував антитренди, назвав, які джинси будуть у моді у 2025 році. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав світлини та допис про актуальні фасони та комбінування найпопулярнішої речі у гардеробі багатьох. За словами Тана, цього року у моді на джинси буде різноманітність.

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«Цього року в моді різноманітність — від джинсів-балонів до перевіреної класики, — написав Андре. - Головне, щоб фасон та посадка пасували саме вам».

Дизайнер назвав головні тенденції, на які слід звернути увагу.

«Широкі прямі — бездоганна база, яка створює невимушений силует і пасує до всього, — вважає Тан. — Підвороти та акценти — гра з деталями для виразного та нестандартного образу.

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Балони — структурний крій, що формує тендітну талію та додає драматичності.

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Тотал денім — сміливий монохромний прийом з ноткою брутальності. Ефект вицвітання — глибина текстур, що додає вінтажного характеру. Відтінок індиго — вишукана класика, яка працює і в casual, і в вечірніх луках".

Підписники подякували дизайнеру за рекомендації, хоча не всі були у захваті від сучасних фасонів.

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«Балони — ужас як спотворюють фігуру», — написали у коментарях.

«Прямі широкі джинси класичного синього кольору найбільше подобаються з трендів», — додали шанувальники.

«Мода циклічна, подвороти ще в мою молодість носили, а ще білизною випалювали внизу джинсів рівною полоскою, або по довжині збоку», — згадали підписники.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про модний аксесуар 2025 року.

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