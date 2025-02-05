Жахіття: популярний дизайнер назвав головні фасони джинсів 2025 року (фото)
Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно прокоментував антитренди, назвав, які джинси будуть у моді у 2025 році. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав світлини та допис про актуальні фасони та комбінування найпопулярнішої речі у гардеробі багатьох. За словами Тана, цього року у моді на джинси буде різноманітність.
«Цього року в моді різноманітність — від джинсів-балонів до перевіреної класики, — написав Андре. - Головне, щоб фасон та посадка пасували саме вам».
Дизайнер назвав головні тенденції, на які слід звернути увагу.
«Широкі прямі — бездоганна база, яка створює невимушений силует і пасує до всього, — вважає Тан. — Підвороти та акценти — гра з деталями для виразного та нестандартного образу.
Балони — структурний крій, що формує тендітну талію та додає драматичності.
Тотал денім — сміливий монохромний прийом з ноткою брутальності. Ефект вицвітання — глибина текстур, що додає вінтажного характеру. Відтінок індиго — вишукана класика, яка працює і в casual, і в вечірніх луках".
Підписники подякували дизайнеру за рекомендації, хоча не всі були у захваті від сучасних фасонів.
«Балони — ужас як спотворюють фігуру», — написали у коментарях.
«Прямі широкі джинси класичного синього кольору найбільше подобаються з трендів», — додали шанувальники.
«Мода циклічна, подвороти ще в мою молодість носили, а ще білизною випалювали внизу джинсів рівною полоскою, або по довжині збоку», — згадали підписники.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про модний аксесуар 2025 року.
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