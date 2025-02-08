Немає нічого універсальнішого, ніж чорне взуття. Воно підходить практично до всього одягу, відмінно поєднуватиметься і з модними кольорами демисезонних пальт. Трендом весни-2025 стануть чорні ботильйони. Вони можуть бути з екошкіри або з тканини, зі шнурівкою чи пряжками, на шпильці (в стилі 1990-х) чи на невисокому підборі. Вибір — за вами.

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Ботильйони на високих підборах носіть з трикотажною спідницею міді або спідницею-комбінацією, а ті, що на невисокому підборі, комбінуйте з джинсами. Ботильйони зі шнурівкою поєднуйте зі спідницею-олівцем.

Для тих, хто носить візерункові колготки, які зараз, до речі, модні, чорні ботильйони — ідеальний варіант.

Купівля такого взуття вважається чудовою інвестицією в гардероб, адже за акуратного поводження вони прослужать вам не один рік.

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Також дуже хороша ідея придбати коричневі ботильйони. Адже кольором 2025 року оголошено «мокко мус». Взуття такого кольору ідеально поєднується з денімом, а також одягом у відтінках бежевого.

Як і раніше, актуальне кольорове взуття. Але воно, як відомо, не під все підходить. Купуючи яскраві ботильйони, відразу продумайте, з чим їх носитимете.

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Раніше популярний дизайнер назвав головні фасони джинсів 2025 року.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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