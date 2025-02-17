Тотальне розчарування: мережа обурена спільним фото Тімура Мірошниченка та матері Ілона Маска

Популярний телеведучий Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною, які всиновили двох дітей, викликали обурення у мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вони виклали спільне фото з мамою Ілона Маска, відомою бізнесвумен Мей Маск, та чутливим дописом про захоплення цією жінкою. Їх зустріч відбулася у Франції під час урочистого заходу, влаштованого відомим виданням. Тімур був одним з ведучих, а Інна — запрошеною гостю.

ВІДЕО ДНЯ

«Колись я вперше побачила книгу Мей Маск і купила, не роздумуючи, — поділилася Інна спогадами. — Очікувала, що вона розкриє секрет, як виховати успішних дітей.

Але замість цього я побачила в книзі жінку. Яку доля випробовує і підкидає нові виклики, але вона на все має план. Бо сповнена людяності, віри і бажання дати собі і дітям найкраще.

Це дуже надихаюча історія. І от кілька років потому напередодні виходу моєї книжки, ми маємо змогу подякувати Мей Маск за те, що своїм прикладом вона нагадує жінкам по всьому світу, які ми дійсно сильні!

РЕКЛАМА

І як ніщо не здатне нас зламати, коли у нас є план.

Ось так стоїш біля Role Model і розповідаєш про своїх дітей, власну книгу та те, як важливо жінкам бути опорою для інших жінок! Життя непередбачуване!"

Серед підписників Інни її зізнання не викликали захоплення. Більше того, багато хто обурився на приємні слова на адресу мами Ілона Маска.

РЕКЛАМА

«Виховати успішну людину і гідну людину — це різне, — зауважили у коментарях. — Пані Маск вдалося перше, друге, на жаль — ні».

«Щось вона точно пропустила у вихованні свого генія, емпатію та здорову психіку», — натякнули на Ілона Маска.

РЕКЛАМА

«Особисто мене теж ви надихаєте більше, ніж пані Маск, — зізналися у відповідь. - Цікаво, чи пишається вона своїми дітьми, особливо сином».

«Мати ніколи публічно не відступить від дитини, — зауважила Інна, -… тому навряд широкий загал колись дізнається, що дійсно відчуває Мей у всій цій історії».

«Дивлячись на те, якого сина і з якими цінностями вона виховала, я б точно її не називала role model, — обурилися у коментарях. - Я колись нею теж надихнулась, але зараз це тотальне розчарування».

Раніше стало відомо, скільки Маск потратив коштів на вибори Дональда Трампа.

Читайте нас у Facebook