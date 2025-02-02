Роздавав виборцям по мільйону щодня: скільки Ілон Маск потратив на вибори Трампа

Мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на вибори президента Дональда Трампа та інших кандидатів-республіканців. Про свідчать нові звіти Федеральної виборчої комісії, повідомляє Washington Post.

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Звіт Федеральної виборчої комісії закріпив статус Маска як найбільшого політичного донора останнього президентського циклу. Водночас він отримав надзвичайну владу як член найближчого оточення Трампа, а критики засуджують його як де-факто необраного співпрезидента.

Приголомшливі політичні витрати Маска і ступінь його впливу на Трампа увінчують дивовижну трансформацію найбагатшої людини у світі, яка до виборів лише пробувала себе в політиці.

Новообраний президент доручив Маску очолити щойностворений «Департамент урядової ефективності», перед яким він поставив завдання скоротити федеральні витрати та регулювання. Нечітко визначена роль може дати Маску можливість впливати на політику і рішення щодо його компаній, таких як Tesla і SpaceX.

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У річному звіті, що охоплює період з 26 листопада по останній день грудня, Маск повідомив, що 31 грудня зробив внесок у розмірі 11,2 мільйона доларів США в негрошовій формі в America PAC на те, що було описано як «заохочення петицій».

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Маск заявив, що щодня роздаватиме 1 мільйон доларів у лотерею для виборців, що вагаються, які підписали петицію від його штабу «Американський коаліційний виборчий комітет» на «підтримку свободи слова та права на носіння зброї».

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Також відомо, що 25 листопада Маск зробив внесок в розмірі майже $ 40,5 млн на «заохочення петицій». Це означає, що торік він витратив щонайменше $ 51,7 млн на виплати підписантам петицій. Виплати здійснювалися через компанію, відому як United States of America Inc.

Маск вже заявив, що «Американський коаліційний виборчий комітет» має намір «зробити вагомий внесок» у проміжні вибори до Конгресу у 2026 році. Він також повідомив, що планує брати участь у місцевих перегонах проти ліберальних окружних прокурорів. Як і Трамп, він стверджує, що деякі з цих посадовців занадто поблажливо ставляться до злочинів і несуть пряму відповідальність за крадіжки та інші проблеми з якістю життя в містах по всій країні.

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Інвестиції мільярдера у вибори 2024 року вже з лишком окупилися, оскільки його особисті статки різко зросли після перемоги Дональда Трампа в листопаді. Багатство Маска значною мірою пов'язане з акціями Tesla, які значно піднялися в ціні після виборів. Інвестори та аналітики очікують, що компанія з виробництва електромобілів отримає суттєву вигоду за нової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що Маск навіть оселився неподалік новообраного президента в одному з котеджів маєтку Трампа Мар-а-Лаго.

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