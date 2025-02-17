Осиротіли двоє дітей: під Авдіївкою загинув воїн з Вінниччини

У боротьбі за незалежність загинув воїн Володимир Бидловський. Він більше року вважався безвісти зниклим. Бійцю навіки 45 років, повідомляє міська рада.

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«Володимир навчався у професійно-технічному училищі. Після цього чоловік вирішив присвятити своє життя військовій справі та у 2000 році закінчив Військовий інститут внутрішніх справ МВС України у Харкові. Служив у Національній гвардії України в спецпідрозділі „Ягуар“. У 2018 році через стан здоров’я був звільнений зі служби. Деякий час працював монтажником вікон і дверей».

За словами земляків, з початком повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, попри проблеми зі здоров’ям, Володимир добровільно вирушив на фронт. Служив у складі 116-ї бригади на Запорізькому напрямку поблизу населеного пункту Оріхове. Під час стрілецького бою отримав серйозне поранення в руку, але після лікування повернувся до своїх побратимів.

«Володимир був сміливим і відповідальним. Обіймаючи посаду заступника командира механізованої роти, він міг уникати передових позицій, однак завжди виходив на всі бойові завдання пліч-о-пліч із своїми побратимами. Він прагнув максимально зберегти життя своїх підлеглих».

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Востаннє боєць був вдома 9 грудня 2023 року, приїздив у триденну відпустку. Розповідав, що з побратимами мають зайняти позиції поблизу Авдіївки. Вже 12 грудня 2023 року під час бою Володимир зник безвісти…

У нього залишилися мати, сестра та двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Запоріжжі офіцера зі Львівщини, який цього року планував одружитись.

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