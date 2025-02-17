Більшість звинувачень бійців підрозділу «Асгард» на адресу координатора проєкту «Очі» Олександра «Тихохода» Дмітрієва не мали під собою підґрунтя, окрім факту використання нецензурної лексики. Таких висновків дійшли військова служба правопорядку та дисциплінарна комісія командування Сухопутних військ, які проводили розслідування. Про це повідомив в ефірі «24 каналу» народний депутат Олександр Федієнко з посиланням на відповіді, отримані на його депутатський запит.

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«Розслідування показало, що, по-перше, розмова (записана на аудіо, оприлюдненому бійцями „Асгарду“. — Ред.) відбувалася не на військовому об’єкті, а у сховищі цивільного об’єкту, куди має доступ будь-яка цивільна людина. Конфлікт стався на побутовому грунті. По-друге, ролик був змонтований. По-третє, держслужбовець Дмітрієв у той момент знаходився не на службі, а приїхав до військового підрозділу у свій вихідний з’ясувати, що бійцям потрібно для ще кращого забезпечення виконання завдань. Накази він не роздавав», — повідомив Федієнко.

Факти приниження військовослужбовців в ході розслідування також не були доведені, наголосив народний депутат. При цьому комісія констатувала порушення Дмітрієвим етики.

«Дмітрієв порушив правила етичної поведінки (вживанням ненормативної лексики. — Ред.) і те, що спілкування відбувалось не на державній мові. Але в тому самому висновку сказано, що це було не під час виконання ним державної служби», — зазначив Федієнко.

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Водночас з’ясувалося, що конфлікт був навмисно спровокований деякими бійцями «Асгарду», які мали намір перейти до іншого підрозділу і планували використати для цього аудіозапис розмови з Дмітрієвим, повідомив Олександр Федієнко.

Народний депутат вважає, що інформаційна атака була спрямована не стільки проти «Тихохода», скільки проти нього як автора законопроєкту про кібербезпеку.

«Оскільки в конфлікті досить часто чіпали мене, я дослідив це питання. І зрозумів, що атака більшою частиною була спрямована не стільки на Олександра, скільки на мене. Хлопці спровокували цей конфлікт і скористалися ним, коли я зареєстрував законопроєкт з питань інформаційної безпеки, кібербезпеки. Ну, а далі хейтери, лідери суспільної думки, блогери підхопили цю історію і, навіть не аналізуючи, не розбираючись в деталях, почали просто перепощувати те, що написав один з військовослужбовців», — наголосив Федієнко.

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За словами Федієнка, відповіді щодо результатів службового розслідування надано за підписами т.в.о Головнокомандувача генерал-лейтенанта Анатолія Баргілевича, Командувача сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого, командира військової частини, де служили військовослужбовці, начальника ВСП та інших, хто проводив розслідування.

Як відомо, кілька місяців тому група бійців підрозділу «Асгард» оприлюднила відео, в якому звинуватила Олександра «Тихохода» Дмітрієва в тому, що він, цивільна людина, перебуваючи на режимному об’єкті, роздавав накази і принижував військовослужбовців. В якості доказу було додано змонтований аудіозапис, який був записаний у прихований спосіб і складався з декількох окремих частин.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що причина скандалу з «Асгардом» та «Тихоходом» — бажання закрити «Очі» для армії.

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