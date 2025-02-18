Нічна атака ворога: на Кіровоградщині дрон росії влучив у багатоповерхівку, серед постраждалих є діти

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч вівторок, 18 лютого, у місті Долинська Кіровоградської області російський дрон під час повітряної атаки влучив у багатоповерхівку. В результаті ударe постраждали три людини — мати з двома дітьми. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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«Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала», — розповів чиновник та додав, що з будинку було евакуйовано мешканців, загалом з 38 квартир.

В адміністрації розповіли, що на місці триває робота усіх відповідних служб. В ОВА також оприлюднили кадри із наслідками влучання БПЛА противника у багатоповерхівку, й на фото можна побачити пожежу.

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Крім того, поінформував глава Кіровоградської ОВА, вночі ворожі безпілотники також атакували Кропивницький район — там обійшлося без постраждалих.

Також сигнал тривоги звучав і у столиці. На півночі міста працювала ППО.

Крім того, мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Були загоряння на території промислового підприємства та палали автівки в дворі житлового будинку поруч.

Згодом в КМВА розповіли, що у Києві обійшлося без постраждалих, уламки дрона противника впали в нежитловій зоні, й було зафіксовано пожежу в складському приміщенні.

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Такою ж небезпечною виявилась ніч і в низці інших областей.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що упродовж доби окупанти завдали 398 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною ворожі безпілотники.

«До пізнього вечора агресор обстрілював Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. По селах бив з важкої артилерії. На щастя, люди вціліли. До лікарів звернулася ще одна поранена під час вчорашньої атаки на Червоногригорівську громаду. 55-річний жінці надали медичну допомогу. Вона буде оговтуватися вдома. Загалом протягом дня в районі постраждали 7 людей», — йдеться у повідомленні.

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилася низка населених пунктів області.

«російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення», — йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали 861 090 осіб. За минулу добу загинуло 1170 осіб.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно російські терористи вдарили по ТЕС у Миколаєві, без тепла залишились десятки тисяч людей.

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