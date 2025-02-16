Зроблено свідомо: терористи вдарили по ТЕС у Миколаєві, без тепла залишились десятки тисяч людей
В ніч на 16 лютого російські терористичні війська обстріляли теплову електростанцію у Миколаєві. Без тепла залишилися 46 тисяч абонентів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.
+Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", — зазначив він.
Відповідні служби проводять ліквідацію наслідків ворожої атаки.
За словами Шмигаля, без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.
Глава уряду дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців Миколаєва
Зазначимо, що в ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Близько 1:00 у місті пролунали вибухи. Пізніше місцева влада підтвердила удар по місту і уточнила, що російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано чоловіка 1960 року народження, його госпіталізували.
Також нагадаємо, що цієї ж ночі атак дронов зазнала також Одещина.
Фото ДСНС69
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