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Події

Зроблено свідомо: терористи вдарили по ТЕС у Миколаєві, без тепла залишились десятки тисяч людей

15:43 16 лютого 2025
Ліквідація пожежі

В ніч на 16 лютого російські терористичні війська обстріляли теплову електростанцію у Миколаєві. Без тепла залишилися 46 тисяч абонентів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

+Сьогодні вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", — зазначив він.

Відповідні служби проводять ліквідацію наслідків ворожої атаки.

Робота рятувальників уночі

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Терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру

За словами Шмигаля, без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.

Розпочато підключення трьох модульних котелень

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Глава уряду дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців Миколаєва

Зазначимо, що в ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Близько 1:00 у місті пролунали вибухи. Пізніше місцева влада підтвердила удар по місту і уточнила, що російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок атаки травмовано чоловіка 1960 року народження, його госпіталізували.

Також нагадаємо, що цієї ж ночі атак дронов зазнала також Одещина.

Фото ДСНС

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