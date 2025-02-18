Ціни в Україні продовжать зростати: фінансові аналітики оновили прогноз на рік

Після того, як у січні інфляція в Україні сягнула 12,9%, фінансові аналітики вирішили оновити прогноз до кінця року.

Про це йдеться на сайті НБУ.



В матеріалі зазначається, що фінансові аналітики у січні 2025 року погіршили прогноз щодо інфляції до 7,8% протягом найближчих 12 місяців. У грудні вони очікували зростання цін на 7,1%.

Своєю чергою, населення у січні очікувало інфляцію в 11,0%, що трохи нижче порівняно з груднем (11,3%).

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Банкіри очікують інфляцію на рівні 9,0%. Прогноз покращено порівняно з жовтнем минулого року (9,2%).

Керівники підприємств прогнозують інфляцію на рівні 10,3% (прогноз за листопад).

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Водночас, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у січні 2025 року зросли на 1,2%. Річна інфляція прискорилася до 12,9% порівняно з 12,0% у грудні 2024 року.

Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.

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Надалі НБУ очікує, що у перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, зростатиме через вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів низьких торішніх врожаїв, так і фундаментальних, насамперед тиску з боку виробничих витрат бізнесу.

Водночас у Мінекономіки вважають, що головною причиною прискорення зростання цін в Україні було підвищення тарифів на електроенергію після російських атак. Додатковим фактором був поганий урожай 2024 року.

Також у міністерстві зазначили, що загалом протягом 2024 року цінова динаміка була прийнятною, і «прискорення інфляції до 12% річних наприкінці року було лише питанням часу з огляду на те, що війна триває і завдає колосальної шкоди економіці».

Також нагадаємо, в НБУ допускають, що в Україні можливі певні курсові коливання, проте ні різкого подорожчання, ні здешевлення долара не очікується.

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