Можливі коливання: в НБУ розповіли, яким буде курс долара до кінця року

Думку начальника департаменту одного за банків Тараса Лєсового про те, що щоденні копійчані курсові зміни в тижневому вимірі залишатимуться малопомітними, розділяють й в НБУ.

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Зокрема, про те, що в 2025 році очікуються певні коливання курсу американської валюти, проте загалом ситуація залишатиметься контрольованою, в інтерв'ю для видання NV розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.

За його словами, Нацбанк не ставить за мету утримувати курс долара на конкретному рівні, але водночас буде намагатись не допустити різких коливань валюти та зберегти стабільність на валютному ринку.

Василь Фурман зазначив, що у 2025 році можливі певні курсові коливання, проте ні різкого подорожчання, ні здешевлення долара не очікується.

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«Можна очікувати, що у 2025 році курсові коливання будуть помірними… Інфляція має прогнозовано почати зменшуватися із середини року і на кінець року має становити трохи більше 8%», — заявив економіст.

За словами Фурмана, Національний банк має у своєму розпорядженні достатньо інструментів та ресурсів для підтримки стабільності на валютному ринку. До того ж на його словами, на 1 січня 2025 року обсяг міжнародних резервів становив 43,8 мільярда доларів і вони залишатимуться значними у наступні роки.

Також нагадаємо, що «мольфар» Макс Гордєєв радить не зосереджуватися на доларах, і купувати європейську валюту.

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