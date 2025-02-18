Неправильні настрої: Зеленський прокоментував зустріч США та росії у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський після відкриття нової будівлі посольства в Туреччині також провів зустріч з очільником країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Після зустрічі президенти провели пресконференцію, на якій Зеленський прокоментував результати зустрічі представників росії та США у Ер-Ріяді.

Президент України нагадав, що на початку вторгнення росія ставила Україні ультиматуми щодо скорочення кількості військових й визнання окупованих територій російськими.

«У мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини й вони з таким самим настроєм відбуваються. Вони відбуваються між представниками росії та США. Про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?» — зазначив президент.

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Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками. За словами представниці Держдепу США Теммі Брюс, під час зустрічі дві сторони домовилися призначити команди для роботи над «припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було прийнятним для всіх сторін».

При цьому ще вчора, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Україна не визнаватиме результати такої зустрічі, оскільки там питання завершення війни обговорювали без української сторони.

Також, нагадаємо, що за інформацією американських ЗМІ, США та росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.

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