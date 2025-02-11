Від уряду вимагають скасувати бронь для грантовиків: відомий адвокат зареєстрував петицію

Юридична спільнота зареєструвала на сайті КМУ петицію, в якій пропонує припинити бронювання працівників донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. Це дасть можливість підтримати армію та сформувати нові бригади ЗСУ. Про це написав у своєму телеграм-каналі відомий адвокат Ростислав Кравець.

ВІДЕО ДНЯ

«На сайті КМУ зареєстрована моя петиція щодо припинення бронювання військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. Прошу підтримати ЗСУ та допомогти сформувати окремі бригади», — написав він.

Адреса для підписання петиції: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7775

У петиції зазначається, що надання фінансової допомоги USAID та роботу недержавних громадських об'єднань фактично припинено. Відповідно, від уряду вимагається на 90 днів припинити дію п. 5 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, згідно з яким працівники представництв цих організацій та їхні грантоотримувачі звільнялись від призову. За цей час, вважає автор петиції, слід провести детальний аудит використання цими організаціями міжнародної допомоги та припинити бронювання остаточно тим, чиї кошти використовуються неефективно або не за призначенням.

РЕКЛАМА

Водночас з петицією Кравець опублікував відповідь ВРП щодо скарг на суддів активістки Фундації DEJURE Христини Буртник, що, на його думку, свідчить про зовнішнє втручання у діяльність судової гілки влади.

«Саме за це ця гошка й отримувала кошти від USAID. Це ще один приклад зовнішнього втручання у діяльність судової гілки влади, її приниження та намагання знищити незалежність. Всі підстави для пред'явлення підозри за державну зраду, як на мене, є», — наголосив адвокат.

РЕКЛАМА

Разом з тим адвокат Олег Шрам повідомив про негативні наслідки роботи для країни ЗМІ, які отримували фінансування від закордонних донорів.

«В 9/10 тих „наших“ ЗМІ, що отримували фінансування від USAID, ви навряд знайдете критичні зауваження щодо роботи створеного за наполяганням та фінансуванням західними „партнерами“, в переважній більшості того ж USAID, „нашого“ антикору, в першу чергу НАБУ. Чому так, думаю, пояснювати зайве. Лише згадайте, яка сфера виключної компетенції НАБУ і які у нього та колег здобутки на відведеній антикорупційній ниві за 10 років існування. Бо „незалежні“ в квадраті», — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, суд скасував постанову про закриття кримінального провадження щодо співзасновника Центру протидії корупції (фінансується американськими, європейськими та українськими організаціями) Віталія Шабуніна. Командування Сил ТрО в ході перевірки виявило, що у 2022−2023 роках військовослужбовець, призваний за мобілізацією до 207 окремого батальйону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунін не з’являвся у своїй військовій частині, оскільки вважався «прикомандированим до НАЗК» на підставі листів Новікова та Ситника. При цьому Шабунін отримував не лише грошове забезпечення, але й додаткову винагороду за виконання бойових завдань в розмірі 30 тис. грн на місяць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шабунін фактично підтвердив, що його «відрядження» до НАЗК були фіктивними.

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook