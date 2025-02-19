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Кінець епохи «Вірю в ЗСУ»: популярний співак та військовий звернувся до мережі

14:50 19 лютого 2025
репер та військовий ЗСУ Олександр Ярмак (YARMAK)

Відомий репер та військовий ЗСУ Олександр Ярмак (YARMAK), який отримав бойову нагороду, звернувся до своїх підписників. На своїй сторінці у соціальному додатку музикант виклав світлину з коротким закликом: «Час змінитися назавжди! Час надіятися лише на себе!» та дописом про те, що відчуває на тлі останніх новин.

«Фронт тримається на українських людях і на українських дронах! — написав співак. — Буде важко, але ми переможемо! Кінець епохи «Вірю в ЗСУ», початок — «Я — ЗСУ» і «Все для ЗСУ»!

Підписники підтримали Олександра та подякували за захист країни.

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«Дякуємо і обʼєднуємось в Україну та в ЗСУ!» — написали у відповідь.

«Краще гірка правда, і що швидше ми її усвідомимо, то більше у нас шансів», — підтримали допис.

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«Дякую кожному захиснику, — відгукнулися у мережі. — Підтримуємо та донатимо на ЗСУ».

«Честь тебе слухати з дитинства», — подякували співаку.

«Маємо об'єднатися заради наших Героїв, — впевнені підписники. — Заради нашого майбутнього. Тільки разом ми — сила».

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Раніше YARMAK зворушливо звернувся до дружини.

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