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«росія не може виграти цю війну»: президент Польщі скликає РНБО

15:41 19 лютого 2025
Анджей Дуда і Кіт Келлог

Президент Польщі Анджей Дуда, який наголошував, що Україна має бути обов’язковим учасником будь-яких мирних переговорів з рф, після зустрічі зі спеціальним представником США з питань України та росії генералом Кітом Келлогом заявив, що Америка дуже сильно вступила в гру, коли йдеться про припинення війни в Україні.

«Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то рішуче, як правило, ефективно, — сказав президент. — Очікую, що насправді буде принаймні припинення бойових дій, і сподіваюся — припинення російської агресії проти України. росія не може виграти цю війну, а домовлений мир має бути справедливим і тривалим».

Дуда висловив сподівання, що «радикальні» кроки адміністрації США щодо війни в Україні «принесуть мир у нашу частину Європи».

«Я глибоко вірю, що це буде гарне майбутнє», — запевнив він і додав, що вирішив скликати засідання РНБО на наступний понеділок.

Раніше у Польщі наголошували, що Україна повинна бути в НАТО.

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