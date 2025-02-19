«Я плачу»: показ українських дизайнерів шокував мережу (фото)

Українські дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус під час свого показу на Ukrainian Fashion Week у Києві вивели на подіум воїнів-моделей. Таким чином виробники чоловічого костюма підтримали воїнів ЗСУ. Одяг був адаптований для чоловіків із протезами рук та ніг: непомітні застібки допомагають швидко одягати чи знімати протез.



За словами дизайнерів, їхня нова колекція була натхненна українською культурною елітою 20−30-х років XX століття — Розстріляним відродженням. При її створенні вони спиралися на авангардні романи українського письменника Майка Йогансена.

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— У цій колекції ми намагалися відобразити етапи становлення нашої культурної еліти — від чорних і червоних образів, які відсилають до часів цензури та воєн, і до світлих та відкритих образів, що символізують епоху незалежності та свободи, — представили колекцію Андрій та Андреас.

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На сторінці дизайнерів у соціальній мережі під відео з показу підписники подякували за образи, які вони створили для наших військових.

«У мене два відчуття від цього відео: які шикарні хлопці і як я ненавиджу війну», — поділилися враженням.

«Це було неймовірно, — зізналися у коментарях. — Люди в залі плакали».

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«Сила українських кіборгів прекрасна, я плачу», — написали у мережі.

«От що значить, коли справжній чоловік йде, а не ці дрищі моделі, — зазначили у коментарях. — Реально хлопці дуже круто виглядають на подіумі».

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