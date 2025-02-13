Ціни на початку року зросли сильніше, ніж прогнозувалося: в НБУ назвали причини і пояснили, коли ситуація стабілізується

Хоча деякі чиновники Кабміну стверджують, що ціни на продукти в Україні падають, дані НБУ свідчать про протилежне. Зокрема, про те, що в січні інфляція прискорилася до 12,9%, що є вищим за більш ранні прогнози.

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Про це йдеться на сайті НБУ в коментарі щодо рівня інфляції в січні 2025 року. Основною причиною перевищення прогнозів названо зростання адміністративно регульованих цін на товари та послуги, та вартості ринкових послуг через подальше зростання виробничих витрат.

Так, більше за все — на 17,5%, подорожчала вартість підакцизної продукції — алкоголю та тютюнових виробів. Дорожчали також ліки, медичні товари та обладнання і телефонний зв'язок.

На 12,1% подорожчало паливо під впливом збільшення вартості сировини, підвищення акцизів і логістичних проблем через шторм у Чорному морі на початку року. Водночас істотніше подорожчання пального стримувалося за рахунок конкуренції між мережами АЗС на тлі сезонного досить низького попиту.

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При цьому продукти харчування зросли в ціні від 11,8% до 15,9%. Найменше подорожчали сирі продукти — овочі, фрукти, яйця і молоко, чиє виробництво зросло. Водночас помітніше подорожчали свинина, курятина, цукор, борошно та крупи.

Оброблені продукти харчування зросли в середньому на 15,9% через подорожчання закупівельних цін на сировину, виробничих витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та логістику. У результаті високими темпами зростали ціни на хліб і хлібо- та м'ясопродукти, соняшникову олію.

Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава та шоколад. Водночас ціни на кисломолочну продукцію та вершкове масло стабілізувалися через зниження закупівельних цін на молоко-сировину на тлі зростання пропозиції.

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Як припускають у НБУ, з другої половини 2025 року інфляція в Україні почне знижуватися, і Нацбанк постарається утримати її в розмірі 5% за рік.

Тим часом у березні на українських пенсіонерів очікує традиційна індексація зі зростанням пенсії на 10%, але як зізнався нардеп Данило Гетманцев, навіть після цього наші пенсіонери залишаться одними з найбідніших у Європі.

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