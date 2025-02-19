Цього року в Чехії, як і в Польщі, планують запровадити для іноземців, зокрема й для українців, новий тип документа — дозвіл на довгострокове перебування до 5 років. Документ dlhodobий pobyt дозволить власникам легально працювати протягом зазначеного часу. Водночас у чеському МВС заявляють про роботу над документом, який має вирішити питання зі статусом українських біженців, які зараз перебувають під тимчасовим захистом, після завершення війни в Україні або оголошення «перемир'я».

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Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв'ю Novinky, повідомляє «Європейська правда».

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Міністр заявив, що в такому разі статус тимчасового захисту припинить діяти автоматично, проте українці зможуть залишатися в Чехії «протягом певного часу», переоформивши дозвільні документи та отримавши інший статус, як інші іноземці. Термін такого перебування у країні оцінюється у рік-півтора.

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«Ми готуємо документи для цього разом із Польщею, яка головує у Раді Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб вони були завершені найближчими місяцями», — цитує видання очільника МВС Чехії. Ймовірно, що «чорновий» варіант підготують до кінця червня поточного року — тобто до кінця головування Польщі.

У ЄС, від якого буде потрібно схвалення такого документа, планують створювати «центри повернення» для українців. Українська сторона веде переговори щодо створення таких центрів у Чехії, Німеччині та Польщі.

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Фото Pixabay

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