Українці масово покидають одну з країн Європи: що сталося

За даними Євростату, нині збільшився міграційний потік громадян України з Польщі, яка з нового року змінили правила працевлаштування для українців. Натомість вони їдуть до Німеччини. Там зараз українців більше, ніж у Польщі, на 150 тисяч осіб, пише inpoland.net.pl.

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На кінець 2024 року в Німеччині проживало понад 1,14 мільйона українських громадян, які отримали статус тимчасового захисту. У Польщі кількість українських біженців знизилася до 983 880 осіб. У 2022 році цей показник перевищував 1,3 мільйона.

На третьому місці за кількістю прийнятих українців опинилася Чехія, вона прийняла 379 тисяч осіб.

Як повідомляє Євростат, наші біженці їдуть до Німеччини, бо там вищий рівень заробітної плати, соціальних виплат та якісніші медичні послуги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що влада Польщі готує масові перевірки підприємців з України.

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