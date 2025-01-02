У матеріальній допомозі та житлі відмовлятимуть частіше: що чекає на українських біженців у країнах Європи у 2025 році

Цього року набудуть чинностей певні зміни, які стосуються українських біженців в країнах Євросоюзу. Зокрема, в Польші змінять правила працевлаштування — іноземців зобов'яжуть мати трудовий договір, а можливості працювати за цивільноправовими договорами (наприклад, за договором доручення) не буде.

ВІДЕО ДНЯ

Також з 2025 року українці матимуть змогу оформлювати спеціальну карту побиту — CUKR (Cudzoziemiec-UKR), яка забезпечить легальний статус перебування на три роки. Система, альтернативна Pesel UKR, дозволить власнику карти змінити статус з тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове проживання.

А німецький уряд минулого року погодив законопроєкт, який позначиться на розмірах виплат отримувачам соцдопомоги. Так, іноземці, які без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання протягом трьох місяців, отримуватимуть на 30 відсотків меньше.

Як пише gazeta.ua, наразі українські біженці в Німеччині отримують допомогу Bürgergeld:

РЕКЛАМА

€ 563 для самотніх дорослих,

€ 471 для підлітків,

€ 357 для дітей до 12 років.

Саме розмір цієї допомоги на три місяця зменьшуватимуть тим, хто відмовляється працювати чи навчатися. Нововведення можуть торкнутися 700 тис. працездатних українців, які наразі перебувают у Німеччині.

Є ще кілька нововведень, які стосуються українців. Зокрема, Литва, в який тимчасовий захист біженцям діятиме до весни 2026 року, продовжила й безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців — пільги діятимуть до кінця 2025 року. А в Латвії були ухвалені поправки до закону щодо продовження надання біженцям державної допомоги ще на рік.

РЕКЛАМА

У Чехії, як і в Польші, цього року запровадять для іноземців новий тип документу — дозвіл на довгострокове перебування (dlouhodobý pobyt) до 5 років, який надаватиме власникам доступ до ринку праці.

В Ірландії та Словаччині набудуть більш суворі правила щодо надання біженцям безкоштовного житла. Так, новоприбулі українські біженці в Ірландії не зможуть отримати безкоштовне житло вже з березня. А у Словаччині зміниться час перебування біженців в центрах надання притулку та тривалість виплат допомоги на проживання.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що восени минулого року в Угорщині позбавили права на безкоштовне житло біженців, яки приїхали до цієї країни з відносно безпечних українських територій. До них, зокрема, відносяться західни області України. А наразі і в Норвегії вирішили змінити правила з прийому біженців із західних регіонів України. Їхні заявки розглядатимуть індивідуально, а допомогу біженцям, які проживають поза центрами прийому, скасують.

Раніше повідомлялося, що в Австрії хочуть позбавити допомоги біженців, які мают автівки.

Фото Pixabay

127

Читайте нас у Facebook