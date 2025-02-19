Влада США припинила розгляд імміграційних заяв від українських біженців

Влада США призупинила розгляд усіх заяв на імміграцію, поданих біженцями з України, посилаючись на шахрайство і проблеми безпеки.



Про це пише CBS News.

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Йдеться про тих біженців, хто мав можливість в'їхати до США за програмами часів президентства Джо Байдена. Зокрема, за програмою Uniting for Ukraine українцям дозволялося в'їжджати до США за підтримки спонсорів.

Приблизно 240 тисяч українців прибули до США у рамках цієї програми до вступу Трампа на посаду президента.

За інформацією видання, зміни викликали занепокоєння серед української громади у США, особливо у таких містах, як Клівленд, де мешкає близько 15 тисяч українців.

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Також заморожені програми щодо біженців з Латинської Америки. Одна з них дозволяла 530 тисячам кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, спонсорованим американськими громадянами, в'їхати до США.

Третя програма дозволяла колумбійцям, еквадорцям, центральноамериканцям, гаїтянцям і кубинцям з американськими родичами приїхати в США, щоб дочекатися видачі грін-карти.

Зазначається, що заморожування заяв діятиме безстроково, поки чиновники працюють над виявленням потенційних випадків шахрайства та поліпшенням процедур перевірки через побоювання, пов'язані з національною та громадською безпекою.

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Як повідомляли «ФАКТИ», наприкінці січня 2025 року США тимчасово заморозили програму підтримки для біженців з України.

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