«Він завжди прагнув зробити світ кращим»: на війні загинув 33-річний боєць з Київщини

В бою за рідну землю віддав своє життя воїн Радіон Куценко. За словами земляків, він не чекав змін — він творив їх сам. Бійцю навіки 33 роки, повідомляє Фастівська міська рада.

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«Радіон народився у Болгарії. Дитинство захисника пройшло у селі Святопетрівське. Вищу освіту здобув у Білоцерківському аграрному університеті на факультеті „Екологія“, за спеціальністю „Водні біоресурси“. Все, за що він брався, робив із душею, вкладаючи не лише сили, а й серце. Він завжди прагнув зробити світ кращим, не залишаючись осторонь чужої біди чи несправедливості. Допомога іншим була для нього не обов’язком, а покликом душі — він підтримував, надихав, знаходив потрібні слова й діяв там, де інші вагалися. Його тепло й щирість притягували людей, а вірність друзям — робила справжньою опорою для тих, хто був поруч».

Активний, небайдужий, сповнений ідей та прагнення змінювати життя на краще — таким його знали всі, хто хоч раз із ним спілкувався.

«Волонтерство, благодійність, допомога тим, хто цього потребував, — усе це було частиною його сутності. З січня 2024 року вступив до лав ЗСУ», — додають у міській раді.

Вірний військовій присязі та побратимам, він проявив себе як надійний, сміливий і рішучий воїн. Радіон був старшим оператором взводу протитанкових ракетних комплексів та виконував складні бойові завдання, наближаючи перемогу. Але, на жаль, все обірвав той останній бій на Донеччині.

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Він був не лише воїном, а й люблячим чоловіком, турботливим батьком та людиною з великим серцем. У скорботі залишилися батько Роман, мама Алла, дружина Елла та син Ілля.

Раніше ми повідомляли про те, що на фронті загинув колишній журналіст «ФАКТІВ» Ярослав Шапочка.

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