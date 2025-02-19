Вперше після Франкфурту: в Києві презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської дезінформації

10 лютого у книгарні Yakaboo автори книги — Віктор Березенко та Дмитро Царенко, політичні стратеги з 20-річним досвідом, — вперше презентували книгу в Україні та особисто розповіли про свою працю.

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«Майстерня брехні» — це практичний посібник із багаторічних досліджень дезінформаційних кампаній росії. Книга описує способи ведення інформаційної війни, а головне — методи протидії інформаційним атакам, щоб унеможливити їхній вплив на громадську думку та загалом на світову політику.

«росія витрачає мільярди на пропаганду, і щороку ця сума бʼє рекорди. У 2025 році фінансування державних дезінформаційних ресурсів наближається до 2 млрд доларів. Очистити інформаційне поле повністю неможливо. Тому головне завдання — навчити кожного споживача інформації розуміти, що таке дезінформація. Саме для цього ми написали „Майстерню брехні“», — зазначив Віктор Березенко.

Перше представлення книги «Майстерня брехні» відбулося на Франкфуртському книжковому ярмарку, найбільшому літературному заході світу, де нею зацікавилися видавці та літературні агенти з усього світу. Оскільки основна ціль російської пропаганди — західні демократії, головною аудиторією книги є міжнародна спільнота.

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«Що ми бачимо сьогодні? Поки ми глузували з нібито недолугої російської дезінформації, проросійські політики почали перемагати в Європі. Недооцінка ворога дорого коштує. Бо дезінформація формує громадську думку, громадська думка мотивує людей голосувати, обрані політики голосують за антиукраїнських політиків. Саме тому важливо, щоб якомога більше читачів на Заході навчилися протидіяти пропаганді кремля. Наша книга буде перекладена кількома мовами вже найближчим часом», — сказав Дмитро Царенко.

Вже зовсім скоро «Майстерню брехні» можна буде прочитати різними мовами світу. Навесні 2025 року у Брюсселі, Берліні, Варшаві, Лондоні, Парижі, Вашингтоні буде презентована англомовна версія книги, а в Мадриді — іспаномовна. Українська версія вже доступна у книгарнях по всій країні. Роялті з продажів книги будуть передані ЗСУ.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з письменником, сценаристом і драматургом Анатолієм Кримом, чиї книги перекладені десятками мов, а п'єси йдуть у театрах багатьох країн.

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