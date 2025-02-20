Трамп знову накинувся на Зеленського зі звинуваченнями: що стверджує 47-й президент США

Схоже, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив щодня ображати президента України Володимира Зеленського. Так, до абсурдних звинувачень керівництва України у тому, що буцімто воно винне у тому, що «війна почалася», додалося твердження про те, що керманич нашої держави за три роки нібито нічого не зробив для завершення війни, оскільки не організував жодних переговорів.



Про це Трамп заявив на інвестиційному форумі в Маямі, передає «Голос Америки».



«Ми успішно домовляємося про те, як покласти край війні з росією. І тільки адміністрація Трампа зможе це зробити, навіть путін це визнав. Не знаю, чого Зеленський хоче: щоб гроші продовжували надходити? Він розсердився, що в Саудівську Аравію його не запросили… Але він за три роки не організував жодної зустрічі, телефонної розмови», — сказав Трамп.

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Також американський президент повторив своє хибне твердження про те, що Зеленський відмовляється організувати вибори, оскільки в нього невисокий рейтинг, який «не може бути високим, якщо міста лежать у руїнах». Трамп знову назвав Зеленського «диктатором без виборів» і порадив йому «діяти швидше, а то нічого не залишиться від країни і нічим буде керувати».

Також Дональд Трамп назвав кількість загиблих з обох сторін. За його словами, Україна втратила нібито 700 тисяч осіб, а росія — 900 тисяч.

«Це жахливо. Я люблю Україну, але Зеленському дуже погано все вдалося, він нічого не робив три роки», — сказав очільник Білого дому та висловив сподівання, що досягне миру, увійде в історію як миротворець і що «гряде золотий вік Америки», про що «знають усі наші громадяни».

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Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що зараз триває робота над досягненням мирної угоди між Україною та росією. Також він розповів, яким буде наступний крок, пише Sky News.

«Ми працюємо з усіх боків, і наступним кроком буде створення технічних груп для обговорення більш детальних деталей», — цитує Волца агенція. Також він поінформував, що наступного тижня США відвідає президент Франції Еммануель Макрон.

А сам французький лідер заявив, що його країна бере на себе відповідальність за те, щоб у Європі панував мир. Для країни це фундаментальний інтерес. Таке повідомлення він розмістив у соцмережі X. За словами Макрона, у нього була тривала розмова з колегами з Євросоюзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії.

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«Позиція Франції та її партнерів ясна і єдина. Ми хочемо міцного і надійного миру в Україні. Ми підтримуємо Україну і будемо виконувати всі наші обов'язки щодо забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом», — запевнив Макрон.

Він уточнив, що Європа поділяє мету, яку поділяє й президент США Дональд Трамп, — завершити агресивну війну росії проти України. При цьому, за його словами, зусилля Європи щодо досягнення миру триватимуть у відповідності із наступними засадами: Україна завжди має бути залучена і її права мають поважати; мир має бути міцним і супроводжуватися надійними гарантіями, що заслуговують на довіру; врахування інтересів безпеки європейців.

Також Макрон додав, що є необхідність збільшення витрат на оборону і безпеку та нарощування потенціалу для Європи. Щодо цього питання рішення буде ухвалено найближчим часом.

А президент Литви Гітанас Науседа запропонував Європі план підтримки України з гарантіями безпекии. В соцмережі X він написав: «Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи. Досить балачок — час діяти».

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За його словами, підтримка України має передбати:

реальні гарантії безпеки для країни — членство в НАТО має залишатися на «столі»;

росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають зберігатися доти, доки агресія не припиниться;

термінове фінансування для виробництва озброєнь та 10 млрд євро для оборонної промисловості України;

вилучення заморожених активів росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт;

прискорений вступ України до ЄС — до 2030 року.

Президент Литви звернув увагу на те, що безпека України — це частина європейської безпеки.

З огляду на те, що адміністрація Трампа наразі нічого не заявляла про чергові пакети допомоги Україні, натомість бажаючи «ревізії та повернення грошей», допомога ЄС стає критично важливою для країни.

Ексклюзивний матеріал «Нам треба чітко сказати, що Україна не буде робити те, чого хочуть фюрер або Трамп», — Роман Безсмертний" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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