Трамп назвав Зеленського диктатором і закликав поквапитися

Після зустрічі в Саудівській Аравії делегацій США та росії американський президент Дональд Трамп опублікував вже кілька заяв, обрушуючися із критикою на українське керівництво, стверджуючи, що «не слід було розпочинати війну», віддавши перевагу «угоді». І знову говорив про гроші, виділені Україні під час президентства Джозефа Байдена.

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«Уявіть собі: скромно успішний комік Володимир Зеленський умовив США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна виграти і яка взагалі не повинна була початися і яку він без допомоги США і Трампа не зможе закінчити», — пише Дональд Трамп на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

При цьому американський президент знову заявив, що США витратили на Україну нечувану суму — «на 200 мільярдів більше, ніж Європа». При цьому Європа, за його словами, поверне свої гроші, а США — ні. Дональд Трамп «пройшовся» по попереднику Джозефу Байдену, який не наполягав на вирівнюванні цього перекосу, і по Володимиру Зеленському, знову заявивши про «гроші, половина яких зникла».

Він також повернувся до питання про вибори в Україні, які не проводять через війну з росією. Проте Дональд Трам вважає, що Зеленський «відмовляється проводити вибори, має низькі рейтинги в українських опитуваннях, а єдине, в чому він досяг успіху, — це грати Байденом, як лялькою».

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«Диктатор без виборів. Зеленському краще поквапитися, інакше в нього взагалі не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про завершення війни з росією. Це те, що, як визнає світ, може зробити лише Трамп та його адміністрація», — заявив американський президент.

Фото з відкритих джерел

До речі, Дональд Трамп критикував Зеленського, заявляючи, що його рейтинг зараз становить лише 4 відсотки. У відповідь український президент заявив, що це — «дезінформація з росії». Так, за результатами опитування, проведеного 4−9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології, 57% опитаних довіряють президенту Зеленському, не довіряють — 37%, при цьому, порівняно з груднем, рівень довіри зріс.

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Фото з Вікіпедії

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