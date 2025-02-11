Не тільки ракети SCALP, але й бомби Hammer: як французькі винищувачі допоможуть Україні підривати російські штаби
Перша партія французьких винищувачів Dassault Mirage 2000−5 прибула в Україну. Як і очікувалося, французькі підрядники модифікували надзвукові одномісні літаки для розміщення на них крилатих ракет SCALP-EG, які Франція також постачає Україні.
Надходження цих літаків розширює можливості українських ВПС з завдання глибоких ударів. В умовах, коли українські бригади, які не мають достатнього озброєння, намагаються утримати лінію фронту на сході України, військово-повітряні сили відіграють ключову допоміжну роль, завдаючи ударів по російських командних пунктах. Все це робиться для того, щоб дати шанс українським сухопутним військам на боротьбу, пише Forbes.
Військово-повітряні сили України, йдеться у статті, втратили близько 100 зі своїх старих літаків через російські ракети. 85 F-16 і, можливо, десяток або більше Mirage 2000 доповнять вцілілі радянські моделі.
Близько десятка колишніх данських і голландських F-16, які вже прибули, за винятком одного данського літака, який розбився минулого року, виконують завдання з протиповітряної оборони, націлені на російські безпілотники і крилаті ракети, що бомбардують українські міста.
«Міражі» ж можуть виконувати завдання з наземного нападу. За даними La Tribune, французи модифікували зенітно-ракетні комплекси Mirage 2000−5, щоб вони могли нести не тільки SCALP-EG, але й планерні бомби Hammer, які Україна отримує від Франції.
За кілька місяців до початку контрнаступу на Курщині українці доклали чимало зусиль, щоб знайти і вразити командні пункти російської 810-ї морської піхотної бригади.
«Міражі» будуть настільки корисними, наскільки вистачить їхніх найкращих боєприпасів. Невідомо, скільки SCALP-EG Україна отримала від Франції та Італії. Можливо, не більше 100. Також незрозуміло, скільки ракет залишилося в Україні після років запеклих боїв.
Французи намагаються надіслати більше. Цього року Париж виділив 2 мільярди доларів на виробництво боєприпасів, в тому числі на нову партію SCALP-EG, багато з яких можуть опинитися в Україні.
«Так, ми продовжуємо надавати ракети SCALP, — сказав Гаель Аллер, посол Франції в Україні. — У нас їх не так багато, і ми маємо закупити ще, тому на це потрібен певний час».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ЗСУ отримають від Швеції зброї та військової техніки на 1,2 млрд доларів.
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