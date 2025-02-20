Трамп знову пригрозив Зеленському: шантажує відновленням угоди про рідкоземельні мінерали

Президент США Дональд Трамп, проти якого принц Гарі збирається подати позов до суду, продовжує погрожувати президенту України Володимирові Зеленському.

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Зокрема, хазяїн Білого дому заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкоземельних мінералів, інакше Зеленський не буде «надто задоволений», пише CNN.

«Я думаю, що я відновлю цю угоду. Так, я думаю, що я збираюся відновити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся відновити її, інакше він (Зеленський — ред.) буде не надто щасливий», — сказав Трамп.

Крім того, він обурився з приводу того, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом нібито поводилися «досить грубо» під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила угоду щодо рідкоземельних мінералів.

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«Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому „ні“, а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ», — заявив Трамп.

Певно, президент не знає, чи підзабув, що Зеленський зустрічався з Бессентом і є навіть фото з їх зустрічі.

Зазначимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що в угоді про рідкісноземельні метали не було вказано про гарантії безпеки для України. Він додав, що на зустрічі з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені вони домовилися, що в угоді повинні бути прописані гарантії. В той же час багато експертів писали, що США запропонували Україні угоду, в рамках якої зможуть отримати доступ до стратегічних матеріалів в Україні, і це нібито буде платою за допомогу. Документ в Україні представив міністр фінансів США, але українська сторона відмовилася його підписувати.

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Нагадаємо, на думку громадського діяча Валерія Пекара, нова американська адміністрація веде себе таким чином, наче хоче продемонструвати, що у світі існують тільки великі країни, які не повинні враховувати інтереси інших держав.

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