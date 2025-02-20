Принц Гаррі вирішив засудити Дональда Трампа: в чому причина (відео)

Після того, як президент США Дональд Трамп спочатку пообіцяв не депортувати принца Гаррі з країни, а потім різко змінив свою думку, молодший син короля Чарльза III вирішив подати на нього до суду.



Про це пише Radar Online. Але, як з'ясували журналісти, причиною дій принца стала зовсім не непослідовність дій американського президента — люди вже звикли до того, що Трамп може в один день давати певні розпорядження, а наступного дня скасовувати їх.

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Справа в іншому: обіцяючи не депортувати Гаррі, американський президент пояснив свої наміри тим, що у Сассекса буцімто «жахлива дружина», натякнувши тим самим на те, що герцог і так вже покараний долею.

Видання зазначає, що за чутками, Меган Маркл всерйоз образилася на ці слова і наразі опальне подружжя може засудити президента США за те, що той заплямував їхню репутацію словами про «жахливу дружину».

Королівська письменниця Інгрід Сьюард також заявила, що «сказані слова неймовірно жахливі».

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«Я знаю, що він мав на увазі, і багато хто, можливо, згоден з ним, але говорити це публічно — це дуже прикро», — підтримала вона Меган.

Нагадаємо, що нещодавно Меган Маркл розлютила екологів — шквал критикт викликала фотографія, на якій вона висаджується з приватного літака. Знімок був зроблений у Каліфорнії після її повернення з Канади, де вона приєдналася до принца Гаррі на «Іграх нескорених». «Зелених» розлютили як вартість самої поїздки, так і шкідливи викиди в атмосферу.

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Фото radaronline.com

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