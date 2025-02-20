Тіна Кароль чи Дорофєєва: оголошено номінантів на музичну премію YUNA
Оголошено номінантів 14 Національної музичної премії YUNA. Дійство відбулося в одному з залів у центрі Києва. Імена музикантів проголошували популярні персони із різних сфер життя. Серед ведучих була і переможниця проєкту «Холостяк» Інна Бєлєнь.
— Для мене такий досвід вперше, я дуже хвилююся, — зізналась Інна на сторінці у своїй соціальній мережі.
Номінанти будуть змагатися у 14 категоріях.
На звання «Найкраща виконавиця» претендують: DOROFEEVA, Jerry Heil, Klavdia Petrivna, KOLA та Тіна Кароль.
У номінації «Найкраща пісня до фільму» представлені композиції з картин «Я, Побєда і Берлін», «Буча», «Конотопська відьма».
За «Найкращу пісню» будуть змагатися alyona alyona & Jerry Heil, DOROFEEVA & LEBIGA, MONATIK, Parfeniuk, Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna.
«Найкращого виконавця» виберуть серед Max Barskih, MONATIK, Parfeniuk, YAKTAK та Артем Пивоваров.
Серед номінантів на «Найкращий рок-гурт» — KOZAK SYSTEM, O. TORVALD, Антитіла та «Океан Ельзи».
Імена переможців будуть оголошені 23 квітня на 14-й церемонії YUNA. Тоді ж вручать спеціальну нагороду національної музичної премії.
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