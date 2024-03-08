YUNA-2024 оголосила список номінантів: хто з артистів претендує на найбільше нагород

Організатори Музичної премії YUNA-2024, які минулого року скасували номінації та оголосили переможців у єдиній категорії «Пісні незламної України», оприлюднили повний список номінантів у 9 категоріях. Загалом на нагороди претендують 29 українських музичних проєктів. Найбільше номінацій отримали KOLA, яке претендує на три статуетки, Злата Огнєвіч, гурт АНТИТІЛА, Артем Пивоваров та таємнича Klavdia Petrivna.

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Повний список номінантів YUNA-2024 виглядає так:

В категорії «Найкращий альбом» змагаються:

CHEEV — Noir

Джамала — QIRIM

Макс Барських — «Зорепад»

Артем Пивоваров — «Твої вірші, мої ноти (part 1)»

Ziferblat — «Перетворення»

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«Найкращий виконавець»:

Макс Барських

SHUMEI

YAKTAK

Артем Пивоваров

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«Найкращий дует/колаборація»:

KOLA & ADAM — «Зорепади»

MamaRika & KOLA — «Люди»

SHUMEI & Злата Огнєвіч — «Буревіями»

YAKTAK & KOLA — «Порічка»

«Океан Ельзи» & KOLA — «Коли ми двоє»

«Найкраща виконавиця»:

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Надя Дорофєєва

Jerry Heil

Klavdia Petrivna

KOLA

Злата Огнєвіч



«Найкращий відеокліп»:

Володимир Дантес — «Чуєш»

Макс Барських — Rich

SHUMEI & Злата Огнєвіч — «Буревіями»

«Антитіла» — «Фортеця Бахмут»

«Найкращий попгурт»:

KADNAY

Kalush Orchestra

KAZKA

Latexfauna

TVORCHI

«Відкриття року»:

ADAM

ENLEO

Klavdia Petrivna

Максим Бородін

Ziferblat



«Найкращий рокгурт»:

KOZAK SYSTEM

The Hardkiss

«Антитіла»

«Без Обмежень»

«Жадан і Собаки»



«Найкраща пісня»:

Klavdia Petrivna — «Знайди мене»

SHUMEI & Злата Огнєвіч — «Буревіями»

YAKTAK & KOLA — «Порічка»

«Антитіла» — «Фортеця Бахмут»

Артем Пивоваров — «Маніфест»

До списку номінантів потрапили музиканти та їхні музичні роботи, які вийшли у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року. Лауреатів обиратимуть у березні шляхом голосування. Організатори планують провести 13 урочисту церемонію вручення нагород YUNA в офлайн-форматі. Але все буде залежати від безпекової ситуації в країні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у вересні 2023 року в Україні відбулася перша під час повномасштабного вторгнення масштабна музична премія МУЗВАР, яка зібрала українських зірок шоу-бізнесу.

Фото: з відкритих джерел, соцмереж артистів

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