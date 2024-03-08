YUNA-2024 оголосила список номінантів: хто з артистів претендує на найбільше нагород
Організатори Музичної премії YUNA-2024, які минулого року скасували номінації та оголосили переможців у єдиній категорії «Пісні незламної України», оприлюднили повний список номінантів у 9 категоріях. Загалом на нагороди претендують 29 українських музичних проєктів. Найбільше номінацій отримали KOLA, яке претендує на три статуетки, Злата Огнєвіч, гурт АНТИТІЛА, Артем Пивоваров та таємнича Klavdia Petrivna.
Повний список номінантів YUNA-2024 виглядає так:
В категорії «Найкращий альбом» змагаються:
- CHEEV — Noir
- Джамала — QIRIM
- Макс Барських — «Зорепад»
- Артем Пивоваров — «Твої вірші, мої ноти (part 1)»
- Ziferblat — «Перетворення»
«Найкращий виконавець»:
- Макс Барських
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров
«Найкращий дует/колаборація»:
- KOLA & ADAM — «Зорепади»
- MamaRika & KOLA — «Люди»
- SHUMEI & Злата Огнєвіч — «Буревіями»
- YAKTAK & KOLA — «Порічка»
- «Океан Ельзи» & KOLA — «Коли ми двоє»
«Найкраща виконавиця»:
- Надя Дорофєєва
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
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Злата Огнєвіч
«Найкращий відеокліп»:
- Володимир Дантес — «Чуєш»
- Макс Барських — Rich
- SHUMEI & Злата Огнєвіч — «Буревіями»
- «Антитіла» — «Фортеця Бахмут»
«Найкращий попгурт»:
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI
«Відкриття року»:
- ADAM
- ENLEO
- Klavdia Petrivna
- Максим Бородін
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Ziferblat
«Найкращий рокгурт»:
- KOZAK SYSTEM
- The Hardkiss
- «Антитіла»
- «Без Обмежень»
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«Жадан і Собаки»
«Найкраща пісня»:
- Klavdia Petrivna — «Знайди мене»
- SHUMEI & Злата Огнєвіч — «Буревіями»
- YAKTAK & KOLA — «Порічка»
- «Антитіла» — «Фортеця Бахмут»
- Артем Пивоваров — «Маніфест»
До списку номінантів потрапили музиканти та їхні музичні роботи, які вийшли у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року. Лауреатів обиратимуть у березні шляхом голосування. Організатори планують провести 13 урочисту церемонію вручення нагород YUNA в офлайн-форматі. Але все буде залежати від безпекової ситуації в країні.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у вересні 2023 року в Україні відбулася перша під час повномасштабного вторгнення масштабна музична премія МУЗВАР, яка зібрала українських зірок шоу-бізнесу.
Фото: з відкритих джерел, соцмереж артистів28
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