Попри обіцянки голови Опішнянської ОТГ Миколи Різника спрямувати половину додаткових бюджетних надходжень за 2023 рік на ЗСУ, громада направила на потреби армії менше третини цих коштів. Водночас власні закупівлі дронів, які нищать ворога на фронті, оптичних приладів та дальномірів ОТГ провела непрозоро, що може мати ознаки корупції: участь у торгах брав один учасник, деталі тендеру не розголошувалися, а виконавці тендерів — невідомі на ринку компанії. Про це заявив громадський активіст та головний редактор видання «Останній бастіон» Геннадій Сікалов.

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«Опішня — мала батьківщина власника ритейл-мережі „Аврора“ Льва Жиденка і місце реєстрації їхньої материнської компанії. У рамках військових пільг вони у 2023 році перейшли на спрощену систему оподаткування і платили ПДФО до бюджету ОТГ. Вийшло близько 340 млн. Голова Опішнянської ОТГ Микола Різник заявляв, що на ЗСУ субвенцією вони відправили „майже половину“. Як з’ясували журналісти, насправді — добре, якщо третину. Інше пішло на „благоустрій“. Та ось вирішили купити дрони й обладнання власноруч», — написав громадський активіст.

На думку Сікалова, найбільш логічним способом розпорядження цими грошима було б їхнє повернення субвенцією до держбюджету — на військові потреби, адже досвіду оперування такими сумами в Опішні не було.

«Купили у компанії-ноунейма ТОВ „НВО Захід“ на 10,8 млн грн FPV-дронів. Раніше, у 2023 році, Опішнянська ОТГ закупила значно більші партії квадрокоптерів, швидше за все, йдеться про FPV-дрони виробництва ТОВ „НВО Захід“. Цей постачальник брав участь в чотирьох тендерах на закупівлю літальних апаратів за одним і тим самим класифікатором — двічі в Опішнянській ОТГ і двічі для комунального підприємства Святошинського району. Всі 4 тендери проходили на безальтернативній основі. З відкритих джерел про діяльність цього ТОВ як виробника дронів нічого не відомо…» — продовжує Геннадій Сікалов.

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Головний редактор видання «Останній бастіон» наводить інформацію про ще один тендер Опішнянської ОТГ, в якому переміг ФОП «Бондаренко Олександр Миколайович». ФОП продав оптику, далекомірів і квадрокоптерів на суму понад 9 млн грн. Теж із закритою документацією, без участі ФОП в інших подібних тендерах.

«Щоб не бути голослівним, звернемося до референсів та експертної думки. Актуальний тендер від в/ч через АОЗ. 8-дюймовий FPV, 96 штук за ціною 23500 грн за штуку. Візьмемо провідних волонтерів. Фонд „Повернись живим“. Минулого року вони закрили проєкт на 5000 FPV. Середня ціна — 45000 грн. При цьому 60% дронів з тепловізійними камерами і в комплект до кожного включено боєкомплект (ні боєкомплекту, ні тепловізора в Опішні не було, скоріш за все)», — зазначає автор блогу.

Геннадій Сікалов також наводить слова координатора Фонду Сергія Притули Богдана Даниліва, що в середньому ціна такого дрона — від 380 до 500+ доларів, залежно від конфігурації.

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«Гроші, які „прикурили“ на цих тендерах — врятовані життя моїх побратимів, які зараз боронять нашу країну на сході. Красти на дронах — зло у чистому вигляді, яке має бути покаране. Подаю заяву про злочин до БЕБ та ОГП. Свавілля місцевих князьків не зупинить ніхто, крім нас», — резюмував Геннадій Сікалов.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що вже почали створювати власні FPV-дрони.

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