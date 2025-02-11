Дві компанії з ознаками фіктивності на безальтернативній основі виграли тендерів на 140 млн грн у «зразково-показовій» ОТГ Полтавщини.

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Директор за 3 тисячі гривень — ноу-хау тендерних гуру Полтавщини

Минулого тижня ЗМІ повідомили про те, що Територіальне управління БЕБ у Полтавській області розслідує можливі зловживання на тендерах Опішнянської територіальної громади. Відповідна інформація наводиться у рішенні Київського районного суду Полтави. За даними слідства, компанії-переможці тендерів ОТГ мають ознаки фіктивності та ухилилися від оподаткування на 6,8 млн грн у тендері на суму понад 61 млн грн. Слідство також підозрює керівників органів місцевого самоврядування у змові із суб’єктами підприємницької діяльності з метою привласнення бюджетних коштів під час виконання інших тендерів.

«Службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району в період 2022−2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності, у період воєнного стану здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності», — вказано у рішенні Київського районного суду Полтави.

Під час обшуків в офісах «Компанії Тоталбуд» слідчі бюро знайшли печатку іншої компанії-виконавця тендерів Опішнянської громади — ТОВ «Браво Буд 2024». Своєю чергою директорка компанії заявила слідству, що виконувала свої функції на фіктивних підставах.

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«Під час допиту засновника та директора ТОВ „Браво Буд 2024“ остання надала наступні покази, що у квітні 2024 року малознайомий чоловік запропонував їй за грошові кошти в сумі 3000 грн зареєструвати на своє ім'я юридичну особу, без подальшого здійснення нею господарської діяльності… Також вона повідомила, що не здійснювала господарської діяльності від імені ТОВ „Браво Буд 2024“ та не підписувала жодних договорів на виконання робіт з органами місцевого самоврядування», — йдеться в рішенні Київського районного суду Полтави.

Позиція Опішнянської ОТГ: обшукували, але не тільки нас

Повідомлення про розслідування БЕБ викликало бурхливу реакцію голови Опішнянської громади. Микола Різник визнав факт проведення обшуків БЕБ у приміщеннях сільради, уточнив, що претензії правоохоронців набагато менші, ніж вказали журналісти (не 61 млн, а 6,8 млн грн, хоча у текстах новин саме так і було прописано), зняв з себе відповідальність за дії підрядників і традиційно звинуватив журналістів у «джинсі», зазначивши, що документи вилучали не тільки в Опішні, але й в інших громадах.

«Дійсно, у нас вилучали документи в кінці минулого року. Ми співпрацюємо. Дійсно, компанію підозрюють у несплаті податків… Але обшуки провели й почали вилучати з іншої громади, де компанія будувала по державній субвенції. І їх там типу в чомусь там запідозрили. Понятно, що подивилися по „Прозорро“, де вони ще працювали, а вони дійсно ще у нас працювали і затребували документи, але не тільки у нас, а це ще і Білицька селищна рада, і Губенська, Нехворощанська сільска рада, і Мачухівська сільска рада», — заявив у своєму відео Різник.

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Хоча з матеріалів кримінальної справи слідує, що БЕБ як мінімум робить акцент на розслідування можливих зловживань саме Різником та іншими відповідальними в Опішнянській громаді при укладанні договорів на будівельні і ремонтні роботи у цих двох ТОВ. Згадана в рішенні суду «Особа 9», ймовірно, є саме Різник.

300 додаткових мільйонів податку від вдячних меценатів

Цікавість журналістів саме до Опішні цілком зрозуміла. Саме ця ОТГ давно на слуху в медіа, бо є малою батьківщиною мільярдера, співвласника мережі супермаркетів «Аврора» Льва Жиденка. Сам мільярдер наголошує, що відчуває «вдячність» до Опішні, де провів дитинство, юність та запустив бізнес. Місцеві ЗМІ пишуть, що власники «Аврори» воліють зробити в Опішні кейс успішного місцевого самоуправління та роблять ставку на політичне майбутнє Миколи Різника.

«Власники мережі мультимаркетів є давніми знайомими голови Опішнянської селищної ради Миколи Різника. Вони фінансували його виборчу кампанію та, ймовірно, не проти того, щоб він, використавши колосальний фінансовий ресурс у вигляді податків „Аврори“, перетворив свою громаду на зразково-показову та зробив гарну політичну кар’єру», — пише видання «Полтавщина».

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Одним з прикладів фінансового ресурсу, який згадують журналісти, були надходження від сплати єдиного податку мережею супермаркетів «Аврора», материнська юридична особа якої (ТОВ «Вигідна покупка») з квітня 2022 року була зареєстрована в Опішні і до 1 серпня 2023 року використовувала спрощену систему оподаткування. В результаті бюджет Опішнянської громади у 2023 році збільшився на понад 340 млн грн.

На що пішли ці гроші та чи вдалося створити в Опішні кейс прозорості та ефективності, можна з’ясувати на підставі даних системи Prozorro та інших відкритих джерел.

Публічні дані щодо бюджету Опішнянської ОТГ наочно демонструють «додаткові» понад 300 млн грн податків «Аврори», отримані за період січень-липень 2023 року.

В минулорічному інтерв’ю YouTube-каналу «Свободний Полтава» Микола Різник, відповідаючи на питання щодо податкових надходжень від «Аврори», зазначив, що майже половину ОТГ скерувала на допомогу ЗСУ, як у вигляді субвенцій, так і у вигляді благодійної допомоги. Втім, з даних про виконання бюджету ОТГ за 2023 рік слідує, що через міжбюджетні трансферти й до держбюджету (різні механізми перенаправлення коштів «на ЗСУ») ОТГ витратила 73 млн грн. Ще 44,5 млн планувалось витратити на заходи з територіальної оборони, проте на ці цілі фактично витрачено менше половини запланованого.

Тобто публічні згадування, що половина «податків «Аврори» пішла «на ЗСУ», не відповідають дійсності. Виглядає так, що на ці потреби скеровано менше 30%. Більша ж частина з 300+ млн — дороги, благоустрій, ремонт шкіл та культурного простору.

Тендерні фаворити Опішнянської ОТГ

За даними реєстру тендерних угод, виконком Опішнянської громади та його уповноважені відділи протягом 2023-го та 2024 років (у тій частині фінансування закупівель, які відбувались за рахунок бюджету громади 2023 року) замовили послуг з будівництва, ремонту та реконструкції на загальну суму понад 141 млн грн — у двох ТОВок, що фігурують у розслідуванні БЕБ.

Перелік тендерів Опішнянської ОТГ у 2023−2024 роках, виконавцями робіт в яких визначено згадані ТОВ:

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОТАЛБУД»

ТОВ «БРАВО БУД 2024»

Красномовна деталь: усі без винятку тендерні угоди були проведені за участі єдиного учасника (ТОВ «Компанія «Тоталбуд» або ж ТОВ «Браво Буд 2024» відповідно).

Можливу відповідь щодо відсутності конкуренції у тендерах Опішні дають «Наші гроші», які аналізують тендер, виграний ТОВ «Браво Буд 2024» на ремонт нежитлового приміщення під лікарню за 22,12 млн грн.

«Браво Буд 2024» отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в торгах потрібно було відвідати об’єкт, попередньо повідомивши замовника телефоном про своє прибуття. Складений акт за результатами обстеження з підписом замовника вимагалося надати у складі тендерної пропозиції. Акт для фірми «Браво Буд 2024″ підписав голова виконавчого комітету Микола Різник», — зазначає видання.

«Наші гроші» також наголошують, що підсумкову відомість ресурсів не оприлюднили, що не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів з ринком.

«Анонімна фірма запитувала, чи треба надавати договірну ціну з розрахунками у складі тендерної пропозиції, на що отримала відповідь, що договірна ціна з розрахунками не надається», — пише видання.

А що у сусідів?

Неконкурентність торгів і обсяги тендерів з двома загаданими компаніями — те, що відрізняє Опішню від інших ОТГ. Озвучену Миколою Різником позицію про те, що очолювана ним ОТГ лише маленький гвинтик у розслідуванні БЕБ наряду з іншими громадами, спростовують дані Prozorro. Публічні закупівлі у «Тоталбуд» і «Браво Буд 2024» у громадах, які згадує Різник у своєму інтерв’ю, виглядають наступним чином:

ТОВ «Тоталбуд»:

смт. Білики

с. Нехвороща

ТОВ «Браво Буд 2024»

смт. Білики

с. Нехвороща

с. Мачухи

с. Губиниха

Тобто у тендерах ТОВ «Тоталбуд» у 2022−2024 роках на суму 140 млн грн Опішня має 71 млн грн, або 51% від загальної суми всіх тендерів. З другої половини 2023 року усі тендери «Тоталбуду» — тендери в Опішні. В інших громадах «Тоталбуд» вигравав тендери в конкурентних аукціонах, тільки в Опішні — як єдиний учасник.

Щодо ТОВ «Браво Буд 2024», то у 2022−2024 роках компанія виграла тендерів на суму 142 млн грн, з яких Опішня — 77 млн грн, або 55% від загальної суми всіх тендерів.

Тендерні королі Опішні родом з Маршаллових островів

Достеменно встановити кінцевих власників ТОВ «Тоталбуд» та ТОВ «Браво Буд 2024» не є можливим. Низка «материнських» компаній, які володіли вказаними ТОВ, протягом 2024 року змінили власника (і назву). Так, формальним кінцевим власником ТОВ є компанія з Маршаллових островів STELLAR STAR LTD, а представником — громадянин Румунії Андрій Жосу, який значиться в українських реєстрах як власник/представник понад 100 ТОВ, певна кількість яких є активними учасниками тендерних аукціонів на будівельні роботи для органів місцевого самоврядування в різних регіонах України.

Зокрема, у грудні АМКУ оштрафував дві компанії на 51 млн грн за змову на тендерах «Київпастрансу», однією з яких володіє згадана Stellar Star Ltd з Маршаллових островів і громадянин Румунії Андрій Жосу. Юрисдикцію Маршаллових островів називають «сміттєвою», відома вона двома речами: можливістю максимальної анонімності для реальних власників і практично повною неможливістю транзиту грошей через вже згадану «сміттєвість» юрисдикції. Компанії, що реєструються там, оперують грошима, у першу чергу, кешем у країнах перебування.

Чому «островитяни» працювали на безальтернативній основі в Опішні й чому вони віддавали перевагу саме цій ОТГ перед іншими, відповідь на це питання має дати слідство БЕБ. Втім, виглядає так, що розбудова зразково-показового кейсу місцевого самоуправління, незважаючи на значущість вкладених у це ресурсів, наштовхнулася на традиційний для вітчизняного чиновництва ексцес виконавців.

Раніше повідомлялося, що «Наші гроші» виявили в закупівлях Миколаївської ОВА потрійне завищення цін на матеріали для фортифікацій.

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