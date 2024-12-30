Унікальні українські дрони «Вінчестер» успішно полюють за російськими БпЛА

Безпілотники постійно знаходяться всюди вздовж лінії фронту від початку вторгнення росії проти України. Вони спостерігають за пересуванням ворога, передають координати цілей артилерії та військовим літакам, скидають припаси, міни та бомби, а у випадку дронів з видом від першої особи — цілять у ворожі війська та транспортні засоби, пише Forbes. Оскільки росія і Україна виробляють близько 100 000 малих безпілотників на місяць, боротьба з ними є нагальним пріоритетом для обох сторін. Радіоперешкоди можуть приземлити їх. Екрани і сітки, встановлені на транспортних засобах, можуть зловити їх до того, як вони вибухнуть.

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Дедалі частіше українці переслідують російські безпілотники власними безпілотниками. Остання інновація у боротьбі з безпілотниками може бути найбільш вражаючою. Бо озброєння двома рушницями — це, здається, щось новеньке. Фонд допомоги захисникам України збирає кошти на закупівлю нових безпілотників «Вінчестер» для українських бригад.

Конструкція продумана до дрібниць. Дробові кулі не мають такої зупиняючої сили, як, скажімо, гвинтівковий патрон. Але дрони, як правило, тендітні і рухливі. Широке розповсюдження вибуху дробу збільшує шанси на влучання. А для катастрофічного пошкодження дрона може знадобитися лише кілька кульок.

Недарма під час нещодавньої паніки, пов'язаної з появою безпілотників у США, сенатор штату Вайомінг Чарльз Скотт сказав, що «можливо, дробовик був би підходящою легальною зброєю для полювання на безпілотники».

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І він не помилився. Українська та російська піхота все частіше йде у бій, маючи принаймні один дробовик напоготові. Коли державних рушниць не вистачає, деякі військовослужбовці просять прихильників з дому надіслати цивільні моделі.

Проблемою для піхоти є близькість дронів. Навіть якщо піхотинці добре озброєні дробовиками, у них можуть бути лічені секунди після того, як вони помітять безпілотник, що наближається, щоб прицілитися і збити його. Встановивши на безпілотники здвоєні дробовики, українці зможуть полювати на російські безпілотники в повітрі — задовго до того, як вони становитимуть небезпеку для наземних військ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що українські волонтери створили прилад «Око» для стеження за ворогом — потужну систему, яка здатна рятувати життя нашим воїнам.

На фото у заголовку скрин відео

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