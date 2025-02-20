Сусіди співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна по селі Грязь готують колективну скаргу на артистів. За їх словами, у замку пари, де Алла Пугачова збиралась почати реконструкцію, творяться дивні речі.

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Так, днями стало відомо, що у замку іноді вечорами горить світло, а в господарських будівлях періодично помітний дим, пише видання NEWS.ru.

При цьому, за словами місцевих жителів, невідомо, хто зараз живе в житлі артистів, які мігрували за кордон.

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Крім того, після від'їзду пари із замку у будинках інших мешканців начебто потекла іржава вода.

Одна з місцевих жительок показала, що з її крана тече вода нетипового кольору. Іржавою виявилися покриті змішувачі, стіни та душова шторка. Коричневий колір також набула ємності для порошку в пральній машині.

Через погану якість рідини в кранах сусіди Пугачової та Галкіна змушені купувати бутильовану воду — фільтри росіянам не допомагають, бо дуже швидко покриваються іржавим нальотом. Постраждалі готують колективну скаргу на зіркову пару та вже зібрали 59 підписів. При цьому мешканці села зазначили, що замок співачки та гумориста збудовано якісно — слідів плісняви на будівлі не видно.

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У зв'язку з цим Віталій Бородін, голова Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК), ініціював голосування про майбутнє особняка Галкіна.

Цікаво, що думки сусідів щодо нерухомості артистів розділилися. Багато хто заявив, що їх не особливо хвилює доля будівлі та її власників. Інші наголосили, що замок «нікому не заважає» і нічого з ним робити не треба. Однак від деяких місцевих мешканців прийшли доволі цікаві пропозиції.

«Що з ним робити? Висадити в повітря! Влаштували тут Куршевель, а в нас тут село. Нехай конфіскують, але нічого не вийде у них. А пліснявою нас не злякати, виведемо заразу на раз-два», — наводить слова одного з місцевих мешканців видання.

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Іншими словами, місцевих жителів лякає замок, де начебто ніхто не живе, але горить світло і видно дим. Крім того, незрозуміло з яких причин вода стала іржавою. Певно, це Алла Борисівна щось чаклує на Кіпрі — адже вона, як відомо, жінка з сильним характером!

Нагадаємо, в рф продають автографи Алли Пугачової, і просять за них не один мільйон рублів.

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