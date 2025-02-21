Представники США та росії таємно обговорювали Україну у Швейцарії, а в оточенні Трампа радять Зеленському залишити країну, — західні ЗМІ

Представники росії і США неодноразово таємно зустрічались у Швейцарії і обговорювали питання завершення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Зустрічі відбувались протягом останніх місяців, в тому числі і минулого тижня. Співрозмовники описали ці переговори як додатковий канал з деякими контактами, що відбуваються під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада 2024 року.

За даними Reuters, ці зустрічі висвітлюють закулісні зусилля США і росії з пошуку шляхів припинення війни в Україні, незважаючи на майже повне заморожування офіційних контактів.

Принаймні одна зустріч відбулася в Женеві минулого тижня — у той час, коли в Німеччині проходила Мюнхенська конференція з безпеки.

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Між іншим, як пише видання New York Post, в оточенні Трампа вважають, що президенту Україні Володимиру Зеленському варто терміново залишити Україну. Найкращим варіантом для нього буде від’їзд до Франції.

Видання Politico пише, що всього за останні кілька тижнів Трамп 29 разів зробив те, чого хотів російський диктатор володимир путін. Останніми тижнями Трамп і його оточення послабили НАТО, підтримали ультраправі рухи в Європі та анонсували торгову війну з ЄС. Усе це зміцнює думку європейських політиків і дипломатів, що Трамп фактично грає на боці кремля.

Як писали «ФАКТИ», президент США Трамп продовжує погрожувати президенту України Володимирові Зеленському.

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