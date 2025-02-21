Вночі Україну атакували 160 ворожих дронів: постраждали чотири області

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 21 лютого 2025 року (із 19.00 20 лютого) противник атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Атаки було здійснено із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово. Також ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із тимчасово окупованого Криму.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, в області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Унаслідок ворожоі атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено. В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», вчора загарбники масовано обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Тоді загинули двоє чоловіків і дві жінки.

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